Mulher se passa por cliente e recupera bicicleta furtada em Vila Velha

Após um furto de quatro bicicletas em um condomínio no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, no último domingo (19), uma moradora, dona de uma das bicicletas furtadas, descobriu que a bike dela estava sendo vendida pela internet por R$ 350 e decidiu negociar com o anunciante. O furto, cometido por dois homens, por volta de 5h49, foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio.
A mulher, que pediu para não ser identificada, contou que percebeu que o anúncio foi publicado poucas horas após o furto e decidiu se passar por cliente para recuperar sua bicicleta. Ela entrou em contato com o anunciante e combinou de comprar a própria bicicleta de volta.
O anunciante, identificado no site como Machado, logo respondeu as mensagens dizendo que a bicicleta ainda estava disponível para compra e se interessava em fechar o negócio com a mulher.
Depois de trocar algumas mensagens com o suspeito, ela marcou um encontro em um posto de combustíveis que também fica em Vila Velha para finalizar a compra mas, antes de chegar ao local, acionou a PM. "Ele falou que estava com ele há mais de três meses e que agora ele resolveu vender e que ele me daria um desconto, já que eu ia pagar à vista pra ele, mas para a polícia ele disse que tinha pego ontem [domingo] na Feira do Aribiri", contou.
O homem foi encaminhado à Delegacia Regional do município e a bicicleta furtada foi devolvida à dona. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado por receptação e liberado após o pagamento de fiança. O nome do suspeito não foi divulgado.
