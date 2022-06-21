Transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção é retomado em Vitória

Nova van do serviço Porta a Porta. Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Porta a Porta, que atende mais de 400 pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção em O serviço, que atende mais de 400 pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção em Vitória , suspenso pela prefeitura em março deste ano, será retomado a partir desta quarta-feira (22). Quando o serviço foi suspenso, o secretário de Transporte e Trânsito de Vitória, André Mariano, informou que a empresa responsável pelo transporte dos passageiros interrompeu as atividades alegando prejuízo.

Com a volta das atividades, o serviço agora será ampliado, de acordo com a prefeitura. A frota será de seis veículos e os beneficiários, que moram na Capital capixaba e estiverem cadastrados junto a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), serão atendidos todos os dias, das 4h até a meia-noite, inclusive, aos finais de semana e feriados.

Durante os três meses de suspensão, os usuários que realizam hemodiálise foram atendidos pelo transporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus). De acordo com o secretário Alex Mariano, esse serviço não será interrompido.

CADASTRO E AGENDAMENTO

Atualmente estão cadastrados 419 usuários aptos a utilizar o transporte. O sistema é exclusivo para pessoas com deficiência e que usam cadeiras de rodas. Os usuários cadastrados podem agendar atendimento pelo telefone 156 ou pelo aplicativo "Vitoria Online".