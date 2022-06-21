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Porta a Porta

Transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção é retomado em Vitória

Programa atende mais de 400 pessoas em Vitória e tinha sido suspenso pela prefeitura em março

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 10:56
Nova van do serviço Porta a Porta.
Nova van do serviço Porta a Porta. Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
O serviço Porta a Porta, que atende mais de 400 pessoas que utilizam cadeira de rodas ou têm dificuldade de locomoção em Vitória, suspenso pela prefeitura em março deste ano, será retomado a partir desta quarta-feira (22). Quando o serviço foi suspenso, o secretário de Transporte e Trânsito de Vitória, André Mariano, informou que a empresa responsável pelo transporte dos passageiros interrompeu as atividades alegando prejuízo.
Com a volta das atividades, o serviço agora será ampliado, de acordo com a prefeitura. A frota será de seis veículos e os beneficiários, que moram na Capital capixaba e estiverem cadastrados junto a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), serão atendidos todos os dias, das 4h até a meia-noite, inclusive, aos finais de semana e feriados.
Durante os três meses de suspensão, os usuários que realizam hemodiálise foram atendidos pelo transporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus). De acordo com o secretário Alex Mariano, esse serviço não será interrompido.
CADASTRO E AGENDAMENTO
Atualmente estão cadastrados 419 usuários aptos a utilizar o transporte. O sistema é exclusivo para pessoas com deficiência e que usam cadeiras de rodas. Os usuários cadastrados podem agendar atendimento pelo telefone 156 ou pelo aplicativo "Vitoria Online".
Os novos interessados devem entrar em contato pelo telefone (27) 3382-6450 e fazer a solicitação. Para se cadastrar é necessário apresentar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e o laudo médico que será solicitado.

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