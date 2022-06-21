Itapuã

Policial militar tem casa invadida e mata assaltante em Vila Velha

Caso foi registrado na madrugada desta terça (21), por volta das 3h, quando o assaltante invadiu a residência do militar e tentou assaltá-lo com uma faca

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 08:29

Redação de A Gazeta

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O caso foi registrado no Departamento de Homicídios, que investigará o crime Crédito: Fernando Madeira
Um cabo da Polícia Militar reagiu a um assalto ocorrido na própria casa dele e matou o criminoso com um tiro na cabeça, por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (21), na Rua Milton Caldeira, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Em depoimento à polícia, ele contou ter acordado com o barulho, se levantou, foi até a varanda da residência e lá se deparou com o bandido.
De acordo com o cabo, o assaltante portava uma faca e se recusou a entregá-la após ele dizer que era policial. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, com a recusa do criminoso, o PM efetuou o disparo.
Após atingir o criminoso, o próprio policial acionou o Samu. Um médico socorrista constatou que o homem baleado já estava sem vida. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência até a chegada da perícia da Polícia Civil, que registrou o caso no Departamento de Homicídios. O cabo e o homem morto não foram identificados.

VIATURA ACIONADA

Em resposta, a assessoria da Polícia Militar informou, em nota, que na madrugada desta terça-feira, um cabo da Polícia Militar acionou uma viatura e informou que havia alvejado um indivíduo, que teria tentado invadir sua residência no bairro Itapuã, em Vila Velha. No local, os militares constataram que havia um homem já em óbito, confirmado pelo Samu.
De acordo com o PM, ele teria acordado com barulho vindo da área externa de sua casa e, ao sair para verificar, se deparou com o suspeito na varanda com uma faca em punho. Imediatamente ele teria dado ordem legal para que o homem soltasse o objeto, mas ele teria desobedecido e ido em direção ao militar, que, diante do iminente risco, atirou.
A Polícia Civil salientou que o caso foi registrado como tentativa de roubo com morte do agente. O militar foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que o mesmo agiu em legitima defesa. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
