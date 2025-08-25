Home
Mulher que aplicava golpes em homens via app de relacionamento é presa em Vila Velha

Mulher que aplicava golpes em homens via app de relacionamento é presa em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, a suspeita atuava em um grupo criminoso que atraía homens por meio de aplicativos para torturar e extorquir dinheiro das vítimas

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:43

Uma mulher, de 50 anos, envolvida em esquemas de extorsões e sequestros, foi presa pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25), em Praia de Itaparica, Vila Velha. Inicialmente, a suspeita foi procurada no bairro Dom João Batista, mas não foi localizada. A PC então ligou para a mulher, que se encontrou com os policiais na Rodovia do Sol. As investigações apontaram que ela integrava um grupo criminoso que buscava encontrar homens em aplicativos de relacionamento para encontros falsos, além de tortura física e psicológica. O nome dela não foi informado. 

As investigações ainda mostraram que as vítimas eram obrigadas a fornecer senhas bancárias e realizar transferências. Os familiares dos homens atraídos pelo grupo criminoso também era alvos de extorsão. As vítimas eram rendidas em imóveis nos municípios de Vila Velha e Serra. O grupo criminoso utilizava armas de fogo e armas brancas, ferro quente e outros objetos durante as agressões. Uma das vítimas precisou ser internada devido à gravidade dos ferimentos.

A mulher foi levada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e foi presa pelos crimes de associação criminosa e extorsão, previstos nos artigos 288 e 158, §3º, do Código Penal. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha. A ação foi realizada pela Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) da Polícia Civil.

