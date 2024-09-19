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Presa em Cariacica

Mulher presa por morte de taxista em porta-malas na Serra era amiga dele

Polícia diz que Verônica Barbosa de Andrade, de 44 anos, fez amizade com o taxista José Herculano Marques, de 75 anos, antes de roubá-lo e deixá-lo preso no porta-malas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 set 2024 às 17:41

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 17:41

Verônica Barbosa de Andrade, de 44 anos, fez amizade com o taxista José Herculano Marques, de 75 anos (em destaque)
Verônica Barbosa de Andrade, de 44 anos, fez amizade com o taxista José Herculano Marques, de 75 anos (em destaque) Crédito: Polícia Civil e Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta
Presa acusada morte do taxista José Herculano Marques, de 75 anos, Verônica Barbosa de Andrade, de 44, fez amizade com a vítima antes do crime. A mulher, com o filho Erivelton de Andrade Agostinho, vulgo “Nego”, de 22 anos, e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22, são acusados do latrocínio (roubo seguido de morte) do homem em março deste ano. Mãe e filho foram presos em julho, e o terceiro suspeito está foragido.
Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a polícia suspeitava que um dos suspeitos conhecia a vítima, pois no dia do crime, José era o quarto da fila dos táxis e, ainda assim, foi o escolhido pelo trio.
A suspeita se confirmou no decorrer das investigações. Verônica já havia solicitado outras corridas com o taxista meses antes. Ela também percebeu que ele andava com dinheiro no bolso da camisa. 
"A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amigo dele. Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro"
Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP da Serra
“A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amigo dele. Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro”, explicou o delegado.
O trio foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e já são réus em ação penal. Agora, a polícia continua as buscas por Heric da Silva Fidelis de Miranda, que fugiu para Minas Gerais
Erivelton de Andrade Agostinho, V. “Nego, de 22 Anos e Verônica Barbosa de Andrade, de 44 Anos (presos) e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos (foragido)
Erivelton de Andrade Agostinho, V. “Nego, de 22 Anos e Verônica Barbosa de Andrade, de 44 Anos (presos) e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dinâmica do crime

Após serem presos, mãe e filho contaram como aconteceu o crime. No dia do 9 de março, Heric estava com uma faca de cozinha, Verônica com facão e Erivelton com um simulacro.
Conforme relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, Verônica, por conhecer a vítima, Verônica pediu a corrida e o trio embarcou. Eles seguiram pela BR 101 e quando chegaram perto do local do crime, Heric anunciou o assalto.
Verônica pegou o dinheiro da vítima, cerca de R$ 500. Os três, em comum acordo, colocaram a vítima no porta-malas e seguiram até o local onde o táxi foi abandonado - próximo à região do Contorno do Mestre Álvaro. Antes de fugirem, Erivelton furou o pneu dianteiro do táxi. O carro fica no sol. Dentro do porta-malas, José ainda estava vivo. Ele ficou pelo menos seis horas lá, lutando pela sobrevivência.
Depois, eles dividiram o dinheiro roubado: R$ 200 ficaram com Verônica, R$ 200 com Heric e Erivelton recebeu R$ 100.
José Herculano Marques tinha 75 anos e trabalhava como taxista há 35 em Cariacica
José Herculano Marques tinha 75 anos e trabalhava como taxista há 35 em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Entenda o caso

A polícia divulgou, em março deste ano, imagens que mostram o trio minutos antes de eles chegarem ao ponto de táxi (confira acima). José Herculano trabalhava há 35 anos no mesmo local, e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo.
Foram estas imagens que ajudaram a polícia. “Logo após divulgarmos as imagens, monitoramos o 181 (disque-denúncia) em tempo real e no mesmo dia, chagaram 10 denúncias qualificando os suspeitos e os possíveis endereços”, disse o titular da DHPP da Serra.
Testemunhas reconheceram o trio e, com base na identificação, a polícia representou pela prisão dos suspeitos. Ainda após a divulgação do vídeo, Heric fugiu para Minas Gerais. No dia 19 de julho, Verônica foi presa na praça de Nova Brasília, em Cariacica. No dia de 30 de julho, o filho dela, Erivelton foi preso no mesmo bairro.
“Fizemos um cerco na casa dele e ele tentou fugir por uma região de mata, mas foi preso. Os dois foram ouvidos e na oportunidade confessaram com detalhes a dinâmica, motivação e autoria”.
O taxista José Herculano Marques, de 75 anos, morreu de infarto devido às condições as quais foi submetido após ser rendido e abandonado por criminosos, em março deste ano, na Serra. O trio deixou o idoso preso no porta-malas, debaixo do sol. Lá dentro, segundo a perícia, a temperatura ultrapassou os 50 °C.

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