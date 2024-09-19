Mulher presa por morte de taxista em porta-malas na Serra era amiga dele

Verônica Barbosa de Andrade, de 44 anos, fez amizade com o taxista José Herculano Marques, de 75 anos (em destaque) Crédito: Polícia Civil e Acervo Pessoal | Montagem A Gazeta

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a polícia suspeitava que um dos suspeitos conhecia a vítima, pois no dia do crime, José era o quarto da fila dos táxis e, ainda assim, foi o escolhido pelo trio.

A suspeita se confirmou no decorrer das investigações. Verônica já havia solicitado outras corridas com o taxista meses antes. Ela também percebeu que ele andava com dinheiro no bolso da camisa.

"A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amigo dele. Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro" Rodrigo Sandi Mori - Delegado titular da DHPP da Serra

“A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amigo dele. Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro”, explicou o delegado.

O trio foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e já são réus em ação penal. Agora, a polícia continua as buscas por Heric da Silva Fidelis de Miranda, que fugiu para Minas Gerais

Erivelton de Andrade Agostinho, V. “Nego, de 22 Anos e Verônica Barbosa de Andrade, de 44 Anos (presos) e Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dinâmica do crime

Após serem presos, mãe e filho contaram como aconteceu o crime. No dia do 9 de março, Heric estava com uma faca de cozinha, Verônica com facão e Erivelton com um simulacro.

Conforme relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, Verônica, por conhecer a vítima, Verônica pediu a corrida e o trio embarcou. Eles seguiram pela BR 101 e quando chegaram perto do local do crime, Heric anunciou o assalto.

Verônica pegou o dinheiro da vítima, cerca de R$ 500. Os três, em comum acordo, colocaram a vítima no porta-malas e seguiram até o local onde o táxi foi abandonado - próximo à região do Contorno do Mestre Álvaro. Antes de fugirem, Erivelton furou o pneu dianteiro do táxi. O carro fica no sol. Dentro do porta-malas, José ainda estava vivo. Ele ficou pelo menos seis horas lá, lutando pela sobrevivência.

José Herculano Marques tinha 75 anos e trabalhava como taxista há 35 em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Entenda o caso

confira acima). José Herculano trabalhava há 35 anos no mesmo local, e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo. A polícia divulgou, em março deste ano, imagens que mostram o trio minutos antes de eles chegarem ao ponto de táxi ). José Herculano trabalhava há 35 anos no mesmo local, e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo.

Foram estas imagens que ajudaram a polícia. “Logo após divulgarmos as imagens, monitoramos o 181 (disque-denúncia) em tempo real e no mesmo dia, chagaram 10 denúncias qualificando os suspeitos e os possíveis endereços”, disse o titular da DHPP da Serra.



Testemunhas reconheceram o trio e, com base na identificação, a polícia representou pela prisão dos suspeitos. Ainda após a divulgação do vídeo, Heric fugiu para Minas Gerais. No dia 19 de julho, Verônica foi presa na praça de Nova Brasília, em Cariacica. No dia de 30 de julho, o filho dela, Erivelton foi preso no mesmo bairro.

“Fizemos um cerco na casa dele e ele tentou fugir por uma região de mata, mas foi preso. Os dois foram ouvidos e na oportunidade confessaram com detalhes a dinâmica, motivação e autoria”.