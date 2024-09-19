Erivelton de Andrade Agostinho (22 Anos) e Verônica Barbosa de Andrade (44 Anos) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia prendeu um jovem, de 22 anos, e uma mulher, de 44 anos, acusados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do taxista José Herculano Marques, de 75 anos . Os suspeitos, que são mãe e filho, foram identificados como Erivelton de Andrade Agostinho, vulgo "Nego", e Verônica Barbosa de Andrade.

Durante a investigação, os três suspeitos foram identificados, restando um homem ainda foragido: Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos.

Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dinâmica do crime

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a polícia suspeitava que um dos criminosos conhecia a vítima, pois no dia do crime, José era o quarto da fila dos táxis e, ainda assim, foi o escolhido pelo trio. A suspeita se confirmou no decorrer das investigações.

"A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amiga (do taxista). Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro" Delegado Rodrigo Sandi Mori - Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra

Após serem presos, mãe e filho contaram como aconteceu o crime. No dia da ação, Heric estava com uma faca de cozinha, Verônica com facão e Erivelton com uma arma falsa. Conforme relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, Verônica, por conhecer a vítima, pediu a corrida e o trio embarcou. Eles seguiram pela BR 101 e Heric anunciou o assalto.

Your browser does not support the audio element. Mãe e filho são presos por morte de taxista achado em porta-malas no ES

José Herculano Marques tinha 75 anos Crédito: Acervo pessoal

Verônica pegou o dinheiro da vítima, cerca de R$ 500. Os três em comum acordo colocaram o taxista ainda vivo no porta-malas e seguiram até o local onde o veículo foi abandonado — próximo à região do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Antes de fugirem, Erivelton furou o pneu dianteiro. O taxista ficou pelo menos seis horas lá, lutando pela sobrevivência, mas acabou morrendo.

Depois, eles dividiram o dinheiro roubado: R$ 200 para Verônica, R$ 200 para Heric e R$ 100 para Erivelton.

Imagens ajudaram a polícia

confira acima). José Herculano trabalhava havia 35 anos no mesmo local e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo. Em março deste ano, a polícia divulgou imagens que mostram o trio minutos antes de chegarem ao ponto de táxi ). José Herculano trabalhava havia 35 anos no mesmo local e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo.

“Logo após divulgarmos as imagens, monitoramos o 181 (disque-denúncia) em tempo real e, no mesmo dia, chegaram 10 denúncias qualificando os suspeitos e os possíveis endereços”, disse o titular da DHPP da Serra. Testemunhas reconheceram o trio e, com base na identificação, a polícia representou pela prisão dos suspeitos.

Ainda após a divulgação do vídeo, Heric fugiu para Minas Gerais. No dia 19 de julho, Verônica foi presa na praça de Nova Brasília, em Cariacica. No dia de 30 de julho, o filho dela, Erivelton foi preso no mesmo bairro. “Fizemos um cerco na casa dele e ele tentou fugir por uma região de mata, mas foi preso. Os dois foram ouvidos e na oportunidade confessaram com detalhes a dinâmica, motivação e autoria”.