Mãe e filho são presos por morte de taxista achado em porta-malas no ES

A polícia prendeu um jovem, de 22 anos, e uma mulher, de 44 anos, acusados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do taxista José Herculano Marques, de 75 anos. Os suspeitos, que são mãe e filho, foram identificados como Erivelton de Andrade Agostinho, vulgo "Nego", e Verônica Barbosa de Andrade.
O taxista acabou sofrendo um infarto devido às condições em que foi submetido após ser rendido e ficar por horas preso dentro do porta-malas sob calor de 50ºC. O crime ocorreu em março deste ano, quando ele foi abordado por um trio no ponto de táxi de Itacibá, em Cariacica. Os bandidos pediram uma corrida, mas, na verdade, queriam roubar dinheiro da vítima. O veículo foi abandonado na Serra.
Durante a investigação, os três suspeitos foram identificados, restando um homem ainda foragido: Heric da Silva Fidelis de Miranda, 22 anos.
Dinâmica do crime
Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a polícia suspeitava que um dos criminosos conhecia a vítima, pois no dia do crime, José era o quarto da fila dos táxis e, ainda assim, foi o escolhido pelo trio. A suspeita se confirmou no decorrer das investigações.
"A mulher (Verônica) conhecia a vítima e virou amiga (do taxista). Ela costumava frequentar a praça de Itacibá e conversava com ele. Durante as conversas, ela percebeu que a vítima andava com grande quantia de dinheiro"
Após serem presos, mãe e filho contaram como aconteceu o crime. No dia da ação, Heric estava com uma faca de cozinha, Verônica com facão e Erivelton com uma arma falsa. Conforme relatou o delegado Rodrigo Sandi Mori, Verônica, por conhecer a vítima, pediu a corrida e o trio embarcou. Eles seguiram pela BR 101 e Heric anunciou o assalto.
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Verônica pegou o dinheiro da vítima, cerca de R$ 500. Os três em comum acordo colocaram o taxista ainda vivo no porta-malas e seguiram até o local onde o veículo foi abandonado — próximo à região do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Antes de fugirem, Erivelton furou o pneu dianteiro. O taxista ficou pelo menos seis horas lá, lutando pela sobrevivência, mas acabou morrendo.
Depois, eles dividiram o dinheiro roubado: R$ 200 para Verônica, R$ 200 para Heric e R$ 100 para Erivelton.
Imagens ajudaram a polícia
Em março deste ano, a polícia divulgou imagens que mostram o trio minutos antes de chegarem ao ponto de táxi (confira acima). José Herculano trabalhava havia 35 anos no mesmo local e tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie no bolso, além de deixar as notas em uma bolsa dentro do veículo.
“Logo após divulgarmos as imagens, monitoramos o 181 (disque-denúncia) em tempo real e, no mesmo dia, chegaram 10 denúncias qualificando os suspeitos e os possíveis endereços”, disse o titular da DHPP da Serra. Testemunhas reconheceram o trio e, com base na identificação, a polícia representou pela prisão dos suspeitos.
Ainda após a divulgação do vídeo, Heric fugiu para Minas Gerais. No dia 19 de julho, Verônica foi presa na praça de Nova Brasília, em Cariacica. No dia de 30 de julho, o filho dela, Erivelton foi preso no mesmo bairro. “Fizemos um cerco na casa dele e ele tentou fugir por uma região de mata, mas foi preso. Os dois foram ouvidos e na oportunidade confessaram com detalhes a dinâmica, motivação e autoria”.
O trio foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e já são réus em ação penal. Agora, a polícia continua as buscas por Heric da Silva Fidelis de Miranda.