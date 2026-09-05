Mulher morre atropelada após ser empurrada em avenida durante discussão no ES

Uma mulher de 43 anos morreu atropelada na madrugada deste sábado (5) no bairro Paraíso, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Luciana Coutinho Pereira.





Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o atropelamento ocorreu após um desentendimento entre a vítima e outra mulher dentro de um bar. A discussão continuou do lado de fora do estabelecimento e, segundo os relatos, Luciana teria sido empurrada em direção à Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar. Um carro que passava pelo local a atingiu, e ela morreu no local.





O motorista foi localizado em um posto de combustíveis próximo ao local do fato e disse aos policiais que se afastou por medo de ser linchado. Segundo ele, ao sair do carro para prestar socorro, foi agredido e ameaçado por populares. O condutor relatou ainda que transitava pela avenida quando, em frente ao estabelecimento, uma mulher entrou repentinamente na frente do veículo, não sendo possível evitar o atropelamento.





De acordo com a PM, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia. A Polícia Civil (PC) informou que ele foi ouvido e liberado, pois não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. A polícia não informou se a mulher envolvida na discussão foi localizada.





O corpo de Luciana foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. O velório foi realizado no sábado (5) e o enterro no domingo (6), em São Gabriel da Palha.