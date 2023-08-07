Mulher invade condomínio, arranha carro e morde ex-companheiro na Serra

Uma mulher de 37 anos foi presa após invadir o condomínio onde o ex-companheiro dela mora, arranhar o carro dele, morder o antebraço e dar um tapa no rosto do homem. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, na noite de domingo (6), no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, Thaís Simoni da Silva entrou no local sem ter autorização e não há informações sobre o que motivou o crime.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato no condomínio. No local, o homem informou que ela teria arranhado o carro dele, modelo Toyota Corolla. Diante da situação, ele tentou conter Thaís Simoni da Silva, mas acabou tendo o antebraço mordido e sofreu um tapa no rosto.
Ainda segundo a PM, a mulher estava com lesão nos dois joelhos e um pequeno ralado na palma da mão direita. Segundo o homem, ela se machucou quando correu na direção dele para agredi-lo e acabou caindo no chão e também quando ela correu na direção do carro e caiu novamente. Ela teria caído pela terceira vez, quando foi contida após agredir o ex-companheiro.
O porteiro do condomínio confirmou que a mulher invadiu o local sem autorização. As pessoas envolvidas na ocorrência foram encaminhadas para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou que Thaís foi autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio, sendo encaminhada ao sistema prisional.