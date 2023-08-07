Mulher invade condomínio, arranha carro e morde ex-companheiro na Serra

Ainda segundo a PM, a mulher estava com lesão nos dois joelhos e um pequeno ralado na palma da mão direita. Segundo o homem, ela se machucou quando correu na direção dele para agredi-lo e acabou caindo no chão e também quando ela correu na direção do carro e caiu novamente. Ela teria caído pela terceira vez, quando foi contida após agredir o ex-companheiro.