Mulher furta R$ 16 mil da casa de empresário em Venda Nova do Imigrante

Uma mulher de 34 anos foi indiciada pela Polícia Civil por furtar R$ 16 mil em espécie, além de várias moedas raras, da casa de um empresário de 53 anos, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante . O crime ocorreu no último dia 20. Segundo a corporação, ela arrombou a porta da casa da vítima para cometer o crime, por isso o indiciamento foi por “furto qualificado”, com pena maior que por furto comum.

Mulher usou parte do dinheiro para comprar um notebook Crédito: Polícia Civil

De acordo com o titular da Deic de Venda Nova do Imigrante, o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, ao chegar à residência onde mora, o empresário percebeu que a porta estava arrombada e, imediatamente, acionou a polícia

Segundo informações da Polícia Civil, o empresário relatou ao delegado que uma mulher que lhe prestava serviços tinha visto ele mexer em uma quantidade de dinheiro que guardava em casa. Com a ajuda das câmeras de segurança, o delegado contou que viu a suspeita entrando na casa do empresário no dia do crime, data em que não tinha expediente de trabalho na casa da vítima.