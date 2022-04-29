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Mulher furta R$ 16 mil da casa de empresário em Venda Nova do Imigrante

Suspeita de 34 anos prestava serviços na casa de empresário e foi indiciada por furto qualificado. Ela confessou a autoria do crime e disse à polícia que agiu sozinha

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:30

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:30
Uma mulher de 34 anos foi indiciada pela Polícia Civil por furtar R$ 16 mil em espécie, além de várias moedas raras, da casa de um empresário de 53 anos, no bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante. O crime ocorreu no último dia 20. Segundo a corporação, ela arrombou a porta da casa da vítima para cometer o crime, por isso o indiciamento foi por “furto qualificado”, com pena maior que por furto comum.
Mulher usou parte do dinheiro para comprar um notebook Crédito: Polícia Civil
De acordo com o titular da Deic de Venda Nova do Imigrante, o delegado Cláudio Rodrigues Araújo, ao chegar à residência onde mora, o empresário percebeu que a porta estava arrombada e, imediatamente, acionou a polícia
Segundo informações da Polícia Civil, o empresário relatou ao delegado que uma mulher que lhe prestava serviços tinha visto ele mexer em uma quantidade de dinheiro que guardava em casa. Com a ajuda das câmeras de segurança, o delegado contou que viu a suspeita entrando na casa do empresário no dia do crime, data em que não tinha expediente de trabalho na casa da vítima.
A Polícia Civil disse que a mulher foi intimada a comparecer à delegacia prestar depoimento e confessou a autoria do crime. Ela informou que agiu sozinha e que utilizou parte do dinheiro furtado para comprar uma televisão e notebook. Após o interrogatório, a mulher foi liberada, tendo sido indicada pelo crime de furto qualificado. Além dos objetos, foram devolvidos R$ 10 mil ao empresário.

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