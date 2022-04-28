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Triângulo das Bermudas

Drogas e dólares: trio é detido em bar na Praia do Canto, em Vitória

Segundo denúncia, o trio estaria traficando entorpecentes em um bar nesta quinta (28). Dinheiro, cheques e drogas – maconha, haxixe, ecstasy e lança-perfume – estavam em sacola

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:40

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:40
Mais de 1,7 mil dólares, quase R$ 6 mil em cheques, dinheiro em espécie, maconha, haxixe, ecstasy e lança-perfume. Isso foi o que agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam em uma sacola que estava com três suspeitos em um bar na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nesta quinta-feira (28). O trio foi levado para a Delegacia Regional do município. Segundo a Guarda Municipal, dois indivíduos têm 32 anos e são de Vitória, e um tem 24 anos e é de Minas Gerais.
Drogas e dinheiro foram apreendidos com trio na Praia do Canto
Drogas e dinheiro foram apreendidos com trio na Praia do Canto Crédito: Reprodução | Guarda Municipal
Os agentes chegaram ao local após uma denúncia de que pessoas estariam traficando entorpecentes em um bar da região. Quando chegaram ao estabelecimento, a sacola com dinheiro, cheques e drogas estava sobre a mesa.
"Os indivíduos foram identificados, e uma busca pessoal foi realizada. Como nenhum deles assumiu a posse da droga, todos foram conduzidos e entregues para as providências da autoridade de plantão", explicou o agente Achiles Prevedello.
O que foi apreendido, segundo a Guarda Municipal:
  • R$ 850 em espécie
  • US$ 1.700 (mais de R$ 8.400)
  • Um cheque de US$ 169,50 (mais de R$ 800)
  • Três cheques apreendidos junto com celulares: quase R$ 6 mil
  • Três pacotes de maconha
  • Seis unidades de haxixe
  • Nove unidades de ecstasy
  • Um frasco de lança-perfume
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber quais os procedimentos adotados com o trio levado para a delegacia. Em resposta, a corporação informou que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Vitória. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os três estão na delegacia, e a ocorrência foi entregue ao plantão. 

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