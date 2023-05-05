Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Mulher é esfaqueada ao dormir às margens da BR 101 na Serra

De acordo com a polícia, foram quatro facadas ao todo: na mão, no ombro, no rosto e na cabeça. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir socorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2023 às 11:42

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 11:42

Trecho da BR 101 na altura de José de Anchieta, na Serra
Trecho da BR 101 na altura de José de Anchieta, na Serra Crédito: Reprodução | Google Maps
Uma mulher de 42 anos está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após levar facadas enquanto dormia às margens da BR 101, na entrada do bairro José de Anchieta, na noite desta quinta-feira (4). Segundo a polícia, foram quatro facadas ao todo: na mão, no ombro, no rosto e na cabeça. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir socorro.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia uma mulher esfaqueada em uma área de vegetação atrás de um posto de combustível. No local, os militares localizaram a vítima de 42 anos, que afirmou ser usuária de crack e estava sendo acusada de ter furtado um aparelho celular.
Segundo ela relatou à polícia, um homem desconhecido teria ido até o local, onde ela estava dormindo, e desferido contra ela diversos golpes de faca por este motivo.
A mulher foi socorrida por uma equipe da Eco 101 e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permaneceu sob cuidados médicos. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato, segundo a Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Na mesma região, em janeiro deste ano, um homem suspeito de assaltar pessoas em um ponto de ônibus foi agredido e morto. À época, um morador, que preferiu não se identificar, relatou que estava em casa no momento do crime e ouviu a gritaria. Segundo ele, o terreno onde as agressões ocorreram e a mulher levou facadas nesta sexta (5) pertence a uma empresa privada, mas estaria abandonada.

Veja Também

Quatro CACs são presos no Espírito Santo em operação da Polícia Federal

Mais de sete mil pinos de cocaína são apreendidos em morro de Vitória

Arma banhada a ouro: o que acontece e quem fica com a pistola apreendida no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados