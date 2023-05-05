Mulher é esfaqueada ao dormir às margens da BR 101 na Serra

Trecho da BR 101 na altura de José de Anchieta, na Serra Crédito: Reprodução | Google Maps

Uma mulher de 42 anos está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra , após levar facadas enquanto dormia às margens da BR 101, na entrada do bairro José de Anchieta, na noite desta quinta-feira (4). Segundo a polícia, foram quatro facadas ao todo: na mão, no ombro, no rosto e na cabeça. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir socorro.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia uma mulher esfaqueada em uma área de vegetação atrás de um posto de combustível. No local, os militares localizaram a vítima de 42 anos, que afirmou ser usuária de crack e estava sendo acusada de ter furtado um aparelho celular.

Segundo ela relatou à polícia, um homem desconhecido teria ido até o local, onde ela estava dormindo, e desferido contra ela diversos golpes de faca por este motivo.

A mulher foi socorrida por uma equipe da Eco 101 e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permaneceu sob cuidados médicos. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.