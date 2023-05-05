Mulher é esfaqueada ao dormir às margens da BR 101 na Serra

Uma mulher de 42 anos está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após levar facadas enquanto dormia às margens da BR 101, na entrada do bairro José de Anchieta, na noite desta quinta-feira (4). Segundo a polícia, foram quatro facadas ao todo: na mão, no ombro, no rosto e na cabeça. Mesmo ferida, ela conseguiu fugir e pedir socorro.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia uma mulher esfaqueada em uma área de vegetação atrás de um posto de combustível. No local, os militares localizaram a vítima de 42 anos, que afirmou ser usuária de crack e estava sendo acusada de ter furtado um aparelho celular.
Segundo ela relatou à polícia, um homem desconhecido teria ido até o local, onde ela estava dormindo, e desferido contra ela diversos golpes de faca por este motivo.
A mulher foi socorrida por uma equipe da Eco 101 e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permaneceu sob cuidados médicos. Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato, segundo a Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Na mesma região, em janeiro deste ano, um homem suspeito de assaltar pessoas em um ponto de ônibus foi agredido e morto. À época, um morador, que preferiu não se identificar, relatou que estava em casa no momento do crime e ouviu a gritaria. Segundo ele, o terreno onde as agressões ocorreram e a mulher levou facadas nesta sexta (5) pertence a uma empresa privada, mas estaria abandonada.