Mais de sete mil pinos de cocaína são apreendidos em morro de Vitória

Segundo a corporação, as equipes da Força Tática do 1º Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina quando receberam informações sobre uma situação de tráfico na região do bairro Santos Reis, na Grande São Pedro. Ao chegarem à escadaria Fruta Pão, os policiais avistaram um grupo dentro da construção, que, ao perceberem a presença dos agentes, fugiram do local.