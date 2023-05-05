Mais de sete mil pinos de cocaína são apreendidos em morro de Vitória

Mais de 7 mil pinos de cocaína foram apreendidos durante uma operação realizada na tarde desta quinta-feira (4) no Morro do São José, em Vitória, que tem ligação com o Morro da Conquista e Morro do Macaco — região que tem sido palco de uma tensão após morte de um traficante, na quarta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, o material foi encontrado em um laboratório improvisado dentro de uma construção abandonada.
Segundo a corporação, as equipes da Força Tática do 1º Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina quando receberam informações sobre uma situação de tráfico na região do bairro Santos Reis, na Grande São Pedro. Ao chegarem à escadaria Fruta Pão, os policiais avistaram um grupo dentro da construção, que, ao perceberem a presença dos agentes, fugiram do local.
A PM informou que a construção era utilizada como um laboratório improvisado para preparar, refinar e embalar as drogas. Ao todo, foram apreendidos no local 7.819 pinos de cocaína, 17 sacolas grandes de cocaína e uma sacola de crack. Ninguém foi preso e a droga foi levada para a Delegacia Regional de Vitória.