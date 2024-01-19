Mulher é baleada ao esperar ônibus para ir trabalhar em Vila Velha

Uma mulher foi baleada na barriga por engano enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (19), na rua Padre Gabriel, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O alvo dos disparos seria um homem, que teria se escondido atrás de um carro. As informações foram repassadas por testemunhas ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, os moradores afirmaram que dois indivíduos passaram atirando e que a mulher atingida havia sido socorrida para o Pronto Atendimento de Riviera da Barra. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. A parede de uma casa foi atingida e um carro que estava estacionado também foi atingido pelos disparos.