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Crime

Mulher é baleada ao esperar ônibus para ir trabalhar em Vila Velha

Alvo dos disparos seria um homem que teria se escondido atrás de um carro. Até o momento nenhum suspeito foi detido
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

19 jan 2024 às 14:43

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 14:43

Uma mulher foi baleada na barriga por engano enquanto esperava o ônibus para ir ao trabalho por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (19), na rua Padre Gabriel, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O alvo dos disparos seria um homem, que teria se escondido atrás de um carro. As informações foram repassadas por testemunhas ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, os moradores afirmaram que dois indivíduos passaram atirando e que a mulher atingida havia sido socorrida para o Pronto Atendimento de Riviera da Barra. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. A parede de uma casa foi atingida e um carro que estava estacionado também foi atingido pelos disparos.
A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Buscas foram realizadas, mas até o momento, nenhum suspeito foi detido". Informações que possam ajudar nas investigações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

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