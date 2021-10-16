Mulher é agredida com martelo por sócio de lanchonete em Colatina

Consta no boletim registrado na polícia que a mulher pediu ao homem para buscar os objetos dele que estavam na casa dela. O homem, então, foi à residência na manhã deste sábado e, segundo a vítima, desgostoso com o fim do negócio, afirmou que a mataria. Neste momento, o homem teria efetuado três golpes de martelo na cabeça dela.