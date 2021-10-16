Mulher é agredida com martelo por sócio de lanchonete em Colatina

Uma mulher foi agredida neste sábado (16) com três golpes de martelo por um sócio da lanchonete em que ela trabalhava, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A vítima disse que a agressão ocorreu após ela relatar ao homem que iria desfazer a sociedade e que não tinha mais a intenção de abrir o estabelecimento.
Consta no boletim registrado na polícia que a mulher pediu ao homem para buscar os objetos dele que estavam na casa dela. O homem, então, foi à residência na manhã deste sábado e, segundo a vítima, desgostoso com o fim do negócio, afirmou que a mataria. Neste momento, o homem teria efetuado três golpes de martelo na cabeça dela.
A mulher caiu no chão e o suspeito fugiu. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas no bairro, mas não conseguiu localizá-lo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Silvio Ávidos, no mesmo município.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados, mas até o fechamento do texto não obteve retorno.