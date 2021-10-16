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Homem fugiu

Mulher é agredida com martelo por sócio de lanchonete em Colatina

A vítima disse que a agressão ocorreu após ela relatar ao homem que iria desfazer a sociedade e que não tinha mais a intenção de abrir o estabelecimento
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 out 2021 às 20:14

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 20:14

15ª Delegacia Regional de Colatina
15ª Delegacia Regional de Colatina, onde a ocorrência foi registrada Crédito: Governo do ES
Uma mulher foi agredida neste sábado (16) com três golpes de martelo por um sócio da lanchonete em que ela trabalhava, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A vítima disse que a agressão ocorreu após ela relatar ao homem que iria desfazer a sociedade e que não tinha mais a intenção de abrir o estabelecimento.
Consta no boletim registrado na polícia que a mulher pediu ao homem para buscar os objetos dele que estavam na casa dela. O homem, então, foi à residência na manhã deste sábado e, segundo a vítima, desgostoso com o fim do negócio, afirmou que a mataria. Neste momento, o homem teria efetuado três golpes de martelo na cabeça dela.
A mulher caiu no chão e o suspeito fugiu. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas no bairro, mas não conseguiu localizá-lo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Silvio Ávidos, no mesmo município.
A reportagem procurou a Polícia Civil, para saber quais procedimentos foram adotados, mas até o fechamento do texto não obteve retorno. 

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