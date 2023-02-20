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Violência

Mulher é agredida a golpes de marreta pelo companheiro em Cariacica

A agressão teria acontecido na frente de duas crianças, de 5 anos e 10 anos. Vítima foi hospitalizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2023 às 13:46

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 13:46

Uma mulher de 35 anos foi atingida com golpes de marreta na cabeça pelo companheiro, na noite de domingo (19), no bairro Sotelândia, em Cariacica. A agressão teria acontecido na frente das filhas do casal, de 5 anos e 10 anos, conforme apurou o repórter  Eduardo Dias, da TV Gazeta.
O suspeito é o companheiro da vítima, que ainda não foi preso. O crime ocorreu por volta das 20 horas, e, segundo informações obtidas junto aos vizinhos, as agressões teriam acontecido após uma briga do casal.
A Polícia Militar confirmou, em nota, que "na noite desse domingo (19), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Sotelândia, Cariacica, onde uma mulher relatou que seus vizinhos teriam entrado em conflito familiar, chegando ao ponto de um homem golpear a companheira na cabeça com uma marreta. (...). As agressões teriam acontecido na frente das filhas do casal, de 10 e 5 anos."
A vítima foi socorrida por vizinhos, ainda consciente, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em Vitória. Não há atualizações sobre o estado de saúde. 
"O autor (das agressões) já tinha fugido antes da chegada da PM", informou a corporação.
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "O caso segue sob investigação da polícia. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações."
A corporação enfatizou ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado

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