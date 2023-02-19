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Carro roubado no RJ

Homem compra carro por uma "pechincha" e termina preso no ES

Condutor informou para a Polícia Rodoviária Federal que pagou R$ 1,3 mil mais um aparelho de som na Saveiro. Porém o carro era roubado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2023 às 16:27

Publicado em 19 de Fevereiro de 2023 às 16:27

Saveiro roubada no Rio de Janeiro (RJ) foi localizada em Ibatiba, no Caparaó capixaba
Saveiro roubada no Rio de Janeiro (RJ) foi localizada em Ibatiba, no Caparaó capixaba Crédito: PRF
Um homem de 32 anos foi preso por receptação de veículo na tarde deste domingo (19) pela Polícia Rodoviária Federal, em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. A PRF explicou que o homem pagou uma "pechincha" pelo carro, que havia sido roubado no Rio de Janeiro (RJ), em 5 de abril de 2022. 
O veículo modelo Volksvagen Saveiro estava sendo conduzido pelo homem, que é morador de Barra de São Francisco. Ele relatou à PRF que havia comprado o carro de um indivíduo chamado Léo Peçanha, há três semanas, em Imbiruçu, localidade de Mutum (MG).
O preso contou que pagou R$ 1,3 mil de entrada e um aparelho de som, deixando uma quantia complementar a ser paga em três parcelas. O valor não foi informado pela PRF.
O comprador afirmou ainda ter sido advertido pelo vendedor que não seria possível transferir o veículo, pois a dona de direito, que seria prima dele, teria uns problemas relacionados ao carro.
Após uma vistoria detalhada, a PRF constatou indícios de adulteração em alguns elementos de identificação veicular e, além da possibilidade de haver peças de outros veículos, foi observado que a Saveiro apresentava chassi de outro veículo de mesma marca e modelo.
O condutor recebeu voz de prisão e foi e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. 

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