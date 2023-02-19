Homem compra carro por uma "pechincha" e termina preso no ES

Saveiro roubada no Rio de Janeiro (RJ) foi localizada em Ibatiba, no Caparaó capixaba Crédito: PRF

Um homem de 32 anos foi preso por receptação de veículo na tarde deste domingo (19) pela Polícia Rodoviária Federal , em Ibatiba , na Região do Caparaó capixaba. A PRF explicou que o homem pagou uma "pechincha" pelo carro, que havia sido roubado no Rio de Janeiro (RJ), em 5 de abril de 2022.

O veículo modelo Volksvagen Saveiro estava sendo conduzido pelo homem, que é morador de Barra de São Francisco. Ele relatou à PRF que havia comprado o carro de um indivíduo chamado Léo Peçanha, há três semanas, em Imbiruçu, localidade de Mutum (MG).

O preso contou que pagou R$ 1,3 mil de entrada e um aparelho de som, deixando uma quantia complementar a ser paga em três parcelas. O valor não foi informado pela PRF.

O comprador afirmou ainda ter sido advertido pelo vendedor que não seria possível transferir o veículo, pois a dona de direito, que seria prima dele, teria uns problemas relacionados ao carro.

Após uma vistoria detalhada, a PRF constatou indícios de adulteração em alguns elementos de identificação veicular e, além da possibilidade de haver peças de outros veículos, foi observado que a Saveiro apresentava chassi de outro veículo de mesma marca e modelo.