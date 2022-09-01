Mulher de 88 anos é encontrada morta e com os pés amarrados em Vila Velha

Corpo de Neusa Ribeiro da Costa (em destaque) foi recolhido e encaminhado ao Departamento Mécido Legal (DML) de Vitória Crédito: Caíque Verli / Acervo familiar

Uma aposentada de 88 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha , na noite desta quarta-feira (31). Neusa Ribeiro da Costa morava sozinha e estava no chão do quarto, com os pés amarrados na cama.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o corpo foi encontrado por vizinhos, que estranharam quando viram o portão da varanda aberto. Chamaram pela aposentada, mas ela não respondeu. Decidiram então entrar na casa e encontraram Neusa ao lado da cama.

O crime aconteceu na Rua Basílio Costa Longa. Quando os policias militares chegaram ao local encontraram a casa toda revirada. Aos PMs, os vizinhos relataram que deram falta de uma televisão de 55 polegadas, que ficava na sala, além de duas garrafas de bebidas.

Testemunhas ainda disseram que Neusa estava com um lençol amarrado no pescoço. Não havia marcas de sangue na cena do crime. A aposentada morava sozinha na casa e não tinha parentes no Espírito Santo.

Uma sobrinha de Neusa, que mora em São Paulo, ficou surpresa com a morte da tia. Ela conversou por telefone com o repórter Caique Verli.

"A gente mora em São Paulo, outros parentes moram em Belo Horizonte. Ela morava aí há 40 anos. Era minha única tia viva, e eu tinha um carinho muito grande por ela, sempre estava aí" Sobrinha da vítima - Pediu para não ser identificada

O caso chocou os amigos da vítima, que não quiseram gravar entrevista. Investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foram ao local fazer os primeiros levantamentos. Eles conversaram com os vizinhos da aposentada e buscaram por imagens de câmeras na rua que podem apontar quem entrou e quem saiu da residência.

A polícia também fez uma perícia em toda a casa. Os investigadores buscam por provas e vestígios de suspeitos. Até a publicação desta reportagem, na noite desta quarta, ninguém tinha sido detido. A família de Neusa ainda tenta entender o que aconteceu e cobra justiça pela morte dela.

"Quero saber o que aconteceu de verdade. E que o culpado, ou culpada, seja punido" Sobrinha da vítima - Pediu para não ser identificada

Polícia Militar informou que foi acionada por populares que perceberam a casa da vizinha de 88 anos toda aberta e estranharam. Eles relataram que, ao entrarem para verificar, encontraram a idosa amarrada a uma cama, aparentemente já em óbito. "Uma guarnição prosseguiu até o endereço e constatou o óbito da vítima, sendo constatado também o furto de uma TV e de duas garrafas de bebidas. Não foi possível definir a causa da morte no momento do fato, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", disse a corporação, em nota.

Polícia Civil disse que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações (Deic). "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", afirmou, em nota.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.