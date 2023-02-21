Mulher atropela grupo que participava de churrasco na Serra

Polícia Militar explicou nesta terça-feira (21) que, ao chegar ao local do atropelamento, a equipe constatou que a condutora do carro envolvido no acidente perdeu o controle da direção, atropelando o grupo.

Em seguida, ela bateu contra uma árvore e danificou uma bicicleta. Ela realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. A corporação afirmou ainda que todas as vítimas procuraram atendimento médico por meios próprios.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que as vítimas do atropelamento foram atendidas, inicialmente, pelas equipes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.

Dos quatro adultos, três foram transferidos para o Hospital Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, também na Serra. Já, o quarto, foi liberado pelo médico da UPA. Duas crianças também receberam atendimentos pela equipe de pediatria do pronto atendimento.

Motorista diz que não conseguiu frear

A motorista do carro, uma mulher de 33 anos, disse na tarde desta terça-feira (21) que o acidente aconteceu porque não conseguiu frear.

"Infelizmente aconteceu essa fatalidade aí. Ao descer a ladeira, eu não conseguir frear. O freio estava muito duro. Tentei desviar, não consegui e acabei atingindo eles. Na hora saí desesperada do carro. Meu marido também ficou desesperado. A galera queria me bater, meu marido pediu pra eu sair. Ele ficou lá o tempo todo", contou a motorista.

A mulher disse ainda que cumpriu com todas as recomendações e esteve na delegacia.

"Entendo o lado deles estarem nervosos. Também tenho família. Em momento nenhum a gente correu. Estamos aqui prestando todo o apoio. Sei que está difícil pra eles. Pra mim também está. Estou muito abalada. Fiz o meu papel e vou fazer. Fui à delegacia, assinei todos os papeis, fiz o teste do bafômetro. Não estava bebendo. Tudo que a gente puder estar ajudando a gente vai ajudar", disse a motorista do carro.

Caso segue em investigação

A Polícia Civil informou que a motorista não foi encaminhada para a delegacia e o caso segue em investigação. As vítimas registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional da Serra.

"Conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, em casos em que não há vítimas fatais, não há flagrante de crime de trânsito e o condutor permanece no local, não cabe prisão em flagrante", informou a PM.