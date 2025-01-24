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Outro tipo de pó

Motorista é abordado com "café especial" em Guarapari e conduzido à delegacia

Na abordagem feita pelos agentes da PRF na BR 101, o suspeito disse levar embalagens de café, mas com ele a polícia apreendeu cocaína e outra substância branca e espessa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2025 às 21:25

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 21:25

Um motorista foi preso nesta quinta-feira (23) ao transportar nove embalagens de um "café especial". Ele dirigia pela BR 101 próximo ao pedágio de Amarelos, em Guarapari, no km 320, e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Na abordagem, os policiais encontram sacolas com um produto descrito como ‘’café”. Entretanto, ao verificarem o conteúdo, os policiais constataram ser outra coisa. Apesar da tentativa de enganar os agentes, ao abrirem os sacos, eles encontram um "pó mais espesso".
Além disso, com ele estavam ainda 15 sacolas herméticas menores, contendo um pó já fracionado, aparentemente pronto para a venda. Segundo a PRF, o teste preliminar com narcoteste feito nas sacolinhas deu positivo para cloridrato de cocaína (benzoilmetilecgonina).
A quantidade total somou aproximadamente 1,533 kg da droga. No carro ainda havia uma sacola grande com um pó mais refinado e descrito como “Anf”;
O homem contou à PRF que saiu de Cachoeiro de Itapemirim com destino a Vitória para comprar suplementos alimentares. 
“Contudo, no interior do veículo, os agentes localizaram 25 sacolas plásticas de diferentes tamanhos contendo um pó branco, que o condutor alegava ser cafeína”, frisou a corporação.
Homem é preso com cocaína em Guarapari.
Com o motorista, a PRF apreendeu cocaína e outra substância branca em pó e espessa, em Guarapari Crédito: Divulgação/PRF
O condutor foi detido e encaminhado, com o material apreendido (entorpecentes, um celular e R$ 140,00 em espécie), à Delegacia Regional de Guarapari para as providências cabíveis. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para mais informações. 

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