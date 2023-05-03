Motorista de carro que matou mulher na BR 101 se apresenta na polícia em Linhares

A motorista envolvida no acidente que matou uma mulher, 36 anos, no km 146 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou para a polícia na manhã desta quarta-feira (3). A batida entre carro e moto ocorreu na última segunda-feira (1). A vítima estava na carona na moto e morreu no local. Segundo a Polícia Civil, a condutora do carro foi liberada após ser ouvida na delegacia.
O acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia. O jovem de 23 anos que pilotava a moto teve lesões leves e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista não tinha habilitação
A PC informou que a motorista compareceu espontaneamente à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares e apresentou sua versão dos fatos. O depoimento dela foi coletado e a mulher liberada. Na ocasião do acidente, a PRF disse que a motorista havia fugido do local, sem prestar socorro às vítimas.
Questionada sobre por que a mulher foi liberada, a corporação esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso, não se configurou nenhuma das duas situações.
O acidente segue sendo investigado. O veículo dirigido pela mulher, um Corolla, foi apreendido e encaminhado ao pátio da PRF, onde está sendo periciado pela Polícia Civil.