Motorista de carro que matou mulher na BR 101 se apresenta na polícia em Linhares

Equipes do SAMU e Eco101 atendem à ocorrência nesta segunda (01) Crédito: Leitor | A Gazeta

O acidente aconteceu no perímetro urbano da rodovia. O jovem de 23 anos que pilotava a moto teve lesões leves e foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motociclista não tinha habilitação

A PC informou que a motorista compareceu espontaneamente à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares e apresentou sua versão dos fatos. O depoimento dela foi coletado e a mulher liberada. Na ocasião do acidente, a PRF disse que a motorista havia fugido do local, sem prestar socorro às vítimas.

Questionada sobre por que a mulher foi liberada, a corporação esclareceu que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso, não se configurou nenhuma das duas situações.