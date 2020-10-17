Motorista de app é preso suspeito de estuprar a sobrinha na Serra

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 39 anos foi preso na Serra nesta sexta-feira (16) suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de apenas 14 anos. Segundo a Polícia Civil , as investigações apontam que o detido, que trabalha como motorista de aplicativos, cometia o crime há mais de um ano.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Diego Aleluia, a menina era criada pela tia. O delegado informou que já há um mandado de prisão temporária contra o detido.

"O detido é companheiro da tia da vítima. A adolescente era criada pela tia e o suspeito se aproveitava da ausência da companheira para praticar os abusos. O inquérito encontra-se em fase final de investigações. Solicitamos um mandado de prisão temporária em desfavor dele e o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Serra, disse.