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Crime

Motorista de app é preso suspeito de estuprar a sobrinha na Serra

As investigações da Polícia Civil apontam que o homem cometia o crime há pelo menos um ano

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 07:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 07:45
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 39 anos foi preso na Serra nesta sexta-feira (16) suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de apenas 14 anos. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o detido, que trabalha como motorista de aplicativos, cometia o crime há mais de um ano.
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Diego Aleluia, a menina era criada pela tia. O delegado informou que já há um mandado de prisão temporária contra o detido.
"O detido é companheiro da tia da vítima. A adolescente era criada pela tia e o suspeito se aproveitava da ausência da companheira para praticar os abusos. O inquérito encontra-se em fase final de investigações. Solicitamos um mandado de prisão temporária em desfavor dele e o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Serra, disse.
Diego Aleluia explicou também que, no momento da prisão, o suspeito estava prestes a sair de casa para trabalhar e não resistiu à ação dos agentes. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV-V) e permanecerá à disposição da Justiça.

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