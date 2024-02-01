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Motorista de aplicativo sofre assalto e tem carro levado em Cariacica

A suspeita da vítima é que os indivíduos estavam vigiando a região, procurando possíveis alvos. Ao anunciar o assalto, a dupla armada mandou o passageiro correr

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2024 às 12:40
Um homem de 34 anos que trabalha como motorista de aplicativo foi vítima de um assalto na madrugada desta quinta-feira (1) no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O homem, que preferiu não ter o nome identificado, estava desembarcando um passageiro quando foi surpreendido por dois homens armados.
A suspeita do motorista é que os indivíduos estavam vigiando a região, procurando possíveis vítimas. Ao anunciar o assalto, a dupla armada mandou o passageiro correr em direção a um posto de combustíveis.
Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram a vítima, ainda dentro do carro, virando a esquina. Segundos depois, um veículo vermelho passa, vindo da mesma região. Os suspeitos aparecem no vídeo anunciando o assalto. Em seguida, o passageiro sai correndo, e os suspeitos fogem.
Em entrevista à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o homem vítima do assalto, que preferiu não ser identificado, contou que um cliente estava descendo quando ele foi vítima do assalto.
Carro do motorista de app foi levado após assalto em Cariacica
Vídeo mostra carro sendo levado em Cariacica após assalto Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
"Estava desembarcando um cliente quando eles deram voz de assalto. Os dois saíram da esquina e anunciaram o assalto. Saíram de repente. Infelizmente aconteceu isso. Não tinha nem como ter reação. Levaram o carro com o celular e uma máquina de cartão", afirmou.
Moradores e comerciantes que trabalham no local relataram à TV Gazeta que os assaltos são constantes na região.
Conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, o carro em que o motorista estava foi recuperado em Viana. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar detalhou que foi acionada pelo motorista com a informação de que o ele sabia a localização do carro.
O carro, segundo o motorista, era alugado e estaria no bairro Areinha, em Viana. Militares foram ao local indicado e encontraram o veículo, que estava aberto e sem ocupantes. O carro foi guinchado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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