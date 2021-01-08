Motorista de aplicativo é rendido e tem carro roubado em Cariacica

Um motorista de aplicativo foi rendido por criminosos armados e teve o carro roubado na noite desta quinta-feira (7) em Cariacica. A vítima, um jovem de 23 anos, estava no bairro Vila Independência quando recebeu o pedido de corrida pelo aplicativo. A corrida seria do bairro Vale dos Reis até Campo Grande.
O homem foi rendido quando chegou para buscar os passageiros. O motorista disse que foi obrigado a sentar no banco de trás e ficou com uma arma apontada para cabeça. Por cerca de 40 minutos, o jovem foi feito refém pelos bandidos.
A vítima contou que por um momento os bandidos acharam que estavam sendo seguidos por outro carro e passaram a dirigir em alta velocidade. Acabaram passando por dois buracos e estouraram o pneu do carro. Em um ponto às margens da BR-101, de acordo com o motorista, os criminosos o obrigaram a trocar o pneu do veículo.
Os bandidos ainda seguiram com o motorista por cerca de dois quilômetros pela BR-101 até abandoná-lo na altura do bairro Universal, em Viana.
Além do carro, eles fugiram com o celular da vítima. O motorista pediu ajuda ao vigilante de uma empresa, que ligou para a polícia. A vítima contou que este foi o segundo assalto em dois anos como motorista de aplicativo.
Do G1 ES