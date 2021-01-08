PM prende duas pessoas em prédio onde funcionava delivery de drogas em Vila Velha

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O cliente fazia o pedido pelo WhatsApp e recebia a droga em casa. Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (07) em um prédio, no bairro Araçás, em Vila Velha , depois que a Polícia Militar descobriu que no local funcionava um delivery de drogas.

Os policiais chegaram até o prédio depois que receberam uma denúncia anônima. Assim que entraram no apartamento, o suspeito, de 24 anos, tentou fugir pulando a janela, mas acabou detidos pelos policiais. No local, além de drogas e armas, a polícia encontrou R$ 21 mil em dinheiro.

"A porta do apartamento estava aberta e nós visualizamos em cima da mesa uma certa quantidade de entorpecentes similar ao haxixe. Diante do flagrante, demos voz de prisão ao indivíduo que estava próximo ao entorpecente. Ele tentou fugir, mas desistiu da ideia por ser um prédio", contou o soldado Jacques.

"O indivíduo descia e entregava o entorpecente para algum dos motoboys. Inclusive já viram ele armado algumas vezes. Fazia a entrega para os motoboys, que distribuíam na Grande Vitória" Soldado Jacques - Policial militar

Em um dos quartos do apartamento a polícia encontrou uma arma com munição. Foram apreendidos também uma pistola falsa, frascos de loló, relógios, celulares e três balanças de precisão. Segundo a polícia, o suspeito é o gerente do tráfico de drogas do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Ele tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

"Iniciamos buscas pelo local e encontramos dentro de uma cama box um revólver calibre 38, um carregador de pistola 9 mm e munições. Apesar da grande quantidade encontrada, eles negaram que ali funcionava um disque drogas e disseram que eram usuários", comentou o policial militar.

MAIS DROGA NO SEGUNDO ANDAR

A denúncia que a Polícia Militar recebeu informava que havia um disque drogas também no segundo andar do prédio. Ao chegar ao apartamento, a polícia encontrou uma mulher de 18 anos, que negou qualquer tipo de envolvimento com tráfico de drogas.

"Ela negou, mas durante as buscas no local foi encontrado mais uma quantidade de entorpecente", afirmou o soldado Jacques.

As duas pessoas detidas e todo o material apreendido foram encaminhadas para a Delegacia de Vila Velha.