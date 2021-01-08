Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Araçás

PM prende duas pessoas em prédio onde funcionava delivery de drogas em Vila Velha

O cliente fazia o pedido pelo WhatsApp e recebia a droga em casa. De acordo com informações da Polícia Militar, a entrega era feita por motoboys
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

08 jan 2021 às 08:55

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 08:55

Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos em prédio de Vila Velha
Reprodução / TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (07) em um prédio, no bairro Araçás, em Vila Velha, depois que a Polícia Militar descobriu que no local funcionava um delivery de drogas. O cliente fazia o pedido pelo WhatsApp e recebia a droga em casa
Os policiais chegaram até o prédio depois que receberam uma denúncia anônima. Assim que entraram no apartamento, o suspeito, de 24 anos, tentou fugir pulando a janela, mas acabou detidos pelos policiais. No local, além de drogas e armas, a polícia encontrou R$ 21 mil em dinheiro.
"A porta do apartamento estava aberta e nós visualizamos em cima da mesa uma certa quantidade de entorpecentes similar ao haxixe. Diante do flagrante, demos voz de prisão ao indivíduo que estava próximo ao entorpecente. Ele tentou fugir, mas desistiu da ideia por ser um prédio", contou o soldado  Jacques.
"O indivíduo descia e entregava o entorpecente para algum dos motoboys. Inclusive já viram ele armado algumas vezes. Fazia a entrega para os motoboys, que distribuíam na Grande Vitória"
Soldado Jacques - Policial militar
Em um dos quartos do apartamento  a polícia encontrou uma arma com munição. Foram apreendidos também uma pistola falsa, frascos de loló, relógios, celulares e três balanças de precisão. Segundo a polícia, o suspeito é o gerente do tráfico de drogas do bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Ele tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.
"Iniciamos buscas pelo local e encontramos dentro de uma cama box um revólver calibre 38, um carregador de pistola 9 mm e munições. Apesar da grande quantidade encontrada, eles negaram que ali funcionava um disque drogas e disseram que eram usuários", comentou o policial militar.

MAIS DROGA NO SEGUNDO ANDAR

A denúncia que a Polícia Militar recebeu informava que havia um disque drogas também no segundo andar do prédio. Ao chegar ao apartamento, a polícia encontrou uma mulher de 18 anos, que negou qualquer tipo de envolvimento com tráfico de drogas.
"Ela negou, mas durante as buscas no local foi encontrado mais uma quantidade de entorpecente", afirmou o soldado Jacques.
As duas pessoas detidas e todo o material apreendido foram encaminhadas para a Delegacia de Vila Velha.
Com informações da TV Gazeta.

Veja Também

"Perdi", diz apontado como gerente do tráfico ao ser flagrado embaixo da cama no ES

Capitã dá aula dentro de contêiner em chamas que pode chegar a 900 graus

Depois de seis anos, Alfredo Chaves volta a registrar assassinato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados