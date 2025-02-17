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Autuado em flagrante

Motorista alcoolizado perde controle de carro e atropela crianças em Viana

Imagens registradas por familiares mostram o motorista cambaleando, perdendo o equilíbrio e caindo em seguida; caso ocorreu nesse domingo (16)

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 18:21

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 fev 2025 às 18:21
Um homem 72 anos acabou preso após atropelar duas crianças, de 10 e 12 anos, no final da tarde do último domingo (16), no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Imagens gravadas por familiares (veja vídeo acima) mostram o motorista cambaleando. Ele chega a perder o equilíbrio e cair.
Segundo a Polícia Militar, a equipe que atendeu a ocorrência constatou que o condutor do carro, além de apresentar sinais de ingestão de bebida alcoólica, também estava com sinais de alteração da capacidade psicomotora como, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes, sonolência e soluços, sendo confeccionado auto de infração por dirigir sob a influência de álcool.
De acordo com relato de testemunhas, o homem conduzia o automóvel pela Rua João Paulo II, e perdeu o controle da direção, atropelando as duas crianças que estavam sentadas em uma calçada, além de danificar a calçada e a cerca da propriedade no local onde ocorreu o acidente.
Uma ambulância do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas e as socorreu ao Hospital Milena Gottardi, em Vitória. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica.
Motorista alcoolizado perde controle de carro e atropela crianças em Viana
Conforme apuração da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o suspeito tentou fugir após o acidente, mas foi contido por vizinhos. Segundo moradores do bairro, ele costuma beber com frequência.
Polícia Civil disse que ele foi autuado em flagrante por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (2x) e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Segundo a reportagem da TV Gazeta, as crianças não tiveram ferimentos graves e já estão em casa. A família preferiu não gravar entrevistas.

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