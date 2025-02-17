Parto de paciente com câncer avançado mobiliza e emociona equipe médica no ES

(veja acima) O parto de uma paciente com câncer avançado mobilizou e emocionou os profissionais do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam/Ufes), em Vitória , no último dia 6 de fevereiro. Pâmela Souza, de 30 anos, moradora da Capital, luta há cinco anos contra um câncer na cabeça e deu à luz o pequeno Ravi Souza. O momento do encontro entre mãe e filho, gravado pela família em vídeo cedido pelo pai, emocionou a todos.

Pâmela Souza no primeiro contato com o filho Ravi Crédito: Arquivo pessoal

O parto precisou ser antecipado quando o bebê completou 28 semanas de gestação, devido ao agravamento da doença da mãe e depois de uma recomendação técnica da equipe médica do hospital. Devido aos riscos, o procedimento foi acompanhado por uma equipe formada por obstetra, oncologista, neurologista, enfermeiros, assistentes sociais, neonatologistas, psicóloga, especialista em cuidados paliativos e nutricionistas.

"Trata-se de uma doença rara, o que, por si, torna o caso especial. Além disso, a gravidez fazendo tratamento com rádio e quimioterapia não é comum. E também porque, apesar do prognóstico restrito, ela resistiu tempo suficiente para levar a gravidez até uma idade gestacional que viabilizava a vida do bebê. Temíamos que ela não resistisse ao parto", disse a Obstetra e chefe da Unidade Materno-Infantil do Hucam, Carolina Prest Ferrugini.

Sem nenhuma intercorrência, Ravi nasceu com 1,2kg e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hucam devido à prematuridade. O estado de saúde dele é estável, mas não há previsão de alta.

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Gravidez não planejada

Rilles de Souza, marido de Pâmela, com o filho Ravi Crédito: Duilo Victor

Segundo relato do marido de Pâmela, Rilles de Souza, ela tinha o tumor controlado após sessões de quimioterapia e radioterapia, mas a gravidez inesperada reativou a doença. Diante do desejo dela em seguir com a gestação, as opções terapêuticas para o tratamento da doença foram reduzidas.

“Nesses dez anos de casamento, ela sempre quis ser mãe, sempre quis ter um filho. E foi uma gravidez de surpresa. Todos aqui no Hucam nos abraçaram, mas ela está em estágio terminal de um câncer na cabeça. Não sabia se ela iria voltar da sala de parto com vida”, disse.

Após o parto, Pâmela seguiu internada no hospital. Por causa do tumor no cérebro, ela não consegue interagir de forma plena, além das limitações de movimentos e visão. Diante das circunstâncias, o encontro entre mãe e filho só foi realizado 6 dias após o parto. Segundo Rilles, a mãe sorriu e pronunciava o nome da criança, além de agradecer aos profissionais que estavam em volta.