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Em flagrante

Motorista a serviço de prefeitura é detido com arma após ameaça em Muniz Freire

Segundo a Polícia Civil, denúncias indicaram que o homem de 38 anos estaria ameaçando pessoas na cidade enquanto portava uma pistola

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 17:51

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 nov 2024 às 17:51
Momento em que suspeito é algemado por policiais civis e militares
Momento em que suspeito foi algemado por policiais civis e militares em Muniz Freire Crédito: Leitor A Gazeta
O motorista de um veículo a serviço da Secretaria de Saúde de Muniz Freire, na região do Caparaó, ao Sul do Espírito Santo, foi detido na terça-feira (5) com uma arma no Centro da cidade.
A ação das polícias Civil e Militar resultou na autuação do homem de 38 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Segundo a Polícia Civil, a abordagem ocorreu após uma denúncia feita pelo Disque-Denúncia 181, informando que um homem estaria armado e ameaçando pessoas em Muniz Freire. “Após uma série de diligências, conseguimos identificar o suspeito e descobrir que ele prestava serviços na área de saúde da prefeitura da cidade”, contou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire.
“Durante a patrulha, encontramos uma viatura da Polícia Militar que relatou ter recebido chamados via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), denunciando o mesmo indivíduo por ameaças feitas no bairro São Vicente, em Muniz Freire”, emendou o delegado. 
Motorista a serviço de prefeitura é detido com arma após ameaça em Muniz Freire
"Abordamos o indivíduo e encontramos uma bolsa que estava em cima do painel do veículo, onde se encontrava uma pistola calibre .380 com um carregador acoplado e 13 munições de mesmo calibre. Perguntamos a ele se tinha licença para portar tal equipamento e ele disse que não"
Hélio Flávio Martins - Delegado
Segundo a Polícia Civil, o suspeito acabou conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e "liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão".
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura de Muniz Freire informou que o suspeito é um servidor público em designação temporária. Acrescentou que o motorista está lotado na Secretaria Municipal de Saúde, e que a pasta solicitou abertura de procedimento "para que os fatos sejam apurados".

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