Motorista a serviço de prefeitura é detido com arma após ameaça em Muniz Freire

Momento em que suspeito foi algemado por policiais civis e militares em Muniz Freire Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista de um veículo a serviço da Secretaria de Saúde de Muniz Freire , na região do Caparaó, ao Sul do Espírito Santo , foi detido na terça-feira (5) com uma arma no Centro da cidade.

A ação das polícias Civil e Militar resultou na autuação do homem de 38 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Segundo a Polícia Civil, a abordagem ocorreu após uma denúncia feita pelo Disque-Denúncia 181, informando que um homem estaria armado e ameaçando pessoas em Muniz Freire. “Após uma série de diligências, conseguimos identificar o suspeito e descobrir que ele prestava serviços na área de saúde da prefeitura da cidade”, contou o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire.

“Durante a patrulha, encontramos uma viatura da Polícia Militar que relatou ter recebido chamados via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), denunciando o mesmo indivíduo por ameaças feitas no bairro São Vicente, em Muniz Freire”, emendou o delegado.

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"Abordamos o indivíduo e encontramos uma bolsa que estava em cima do painel do veículo, onde se encontrava uma pistola calibre .380 com um carregador acoplado e 13 munições de mesmo calibre. Perguntamos a ele se tinha licença para portar tal equipamento e ele disse que não" Hélio Flávio Martins - Delegado

Segundo a Polícia Civil, o suspeito acabou conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e "liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão".