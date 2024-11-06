Pai é suspeito de ensinar filhas a atirar em São Mateus

Armas e munições foram apreendidas na casa do investigado, em São Mateus Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Justiça do Espírito Santo exédiu um mandado de busca e apreensão contra um pai suspeito de ensinar as duas filhas, de nove e 11 anos, a atirar e manusear armas. O fato chegou ao conhecimento das autoridades após a ex-companheira do homem fazer uma denúncia junto à Polícia Civil. O caso ocorreu em São Mateus , no Norte capixaba, e o mandado, expedido pela 3ª Vara Criminal do município, foi cumprido na manhã da última terça-feira (5), no endereço do investigado. A identidade dele e o bairro onde aconteceu a situação não foram divulgados para não expor as meninas, que são menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Civil que a ex-companheira do homem compareceu à delegacia para relatar que, no dia 27 de setembro, sua filha de 11 anos lhe informou que o pai estaria com uma arma de fogo não legalizada dentro de casa, e que ensinou ela e a irmã de nove anos a manusear o armamento e efetuar disparos.

Após ter conhecimento do caso, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de arma de fogo expedido pela 3ª Vara Criminal de São Mateus, policiais civis foram, na manhã da última terça-feira (5), até o endereço do pai das meninas. Lá, os agentes foram recebidos pela atual esposa do homem, que informou a ausência do marido. "Ao ser informada do mandado de busca, [a atual esposa] foi questionada acerca da existência da arma, momento em que disse que embaixo da cama do casal havia uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, que pertencia ao esposo", disse a Polícia Civil,

Durante buscas nos demais cômodos da casa, os policiais também encontraram um revólver dentro da gaveta da cômoda, além de uma sacola com munições de calibres 12 e .22. Diante da apreensão das armas, foi dada voz de prisão à esposa do investigado. O homem, por sua vez, estaria trabalhando em Linhares, e, ao ficar sabendo da operação, fugiu. Segundo a Polícia Civil, até a publicação desta matéria ele não havia sido encontrado.