Família com bebê de 1 ano é roubada durante negociação de veículo em Ibatiba

Um casal e o filho de apenas um ano foram vítimas de um assalto no interior de Ibatiba, Caparaó capixaba, na tarde de terça-feira (5). Eles queriam trocar de carro e adquirir uma caminhonete que viram anunciada em rede social, mas acabaram nas mãos de golpistas.

O casal — ele com 21 e ela com 19 anos — saiu de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, e foi a Ibatiba para concluir a aquisição de uma Amarok. A família chegou à cidade com o Toyota Corolla que queriam trocar, e, já no Centro da cidade, foi recebida por dois homens. A dupla informou que a caminhonete estaria em uma roça, e entraram no carro da família para seguirem até o destino. No entanto, no meio do caminho, o assalto foi anunciado. A família foi abandonada no meio da estrada e teve o veículo roubado.

As vítimas acionaram a Polícia Militar e acabaram descobrindo que o próprio carro — o Corolla roubado — pode ser clonado, já que um veículo com as mesmas informações e características está registrado no Paraná. Consultado pela polícia, o proprietário que consta no registro daquele Estado informou que o carro dele estava na garagem, levantando a suspeita de clonagem.