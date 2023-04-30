Motociclista sem habilitação morre após acidente no centro de Aracruz

Motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa

Um motociclista, de 22 anos, morreu após bater em um carro no centro de Aracruz, Norte do Estado, na última sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a vítima não tinha habilitação para pilotar o veículo.

O carro era conduzido por uma mulher. Ela contou à PM que saía de um supermercado, sentido Praça da Paz, quando, ao desviar de um outro veículo, o motociclista colidiu com a frente do carro dela.

Após a colisão, ela acionou o Samu. O motociclista foi levado para o Hospital São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motorista fez o teste do etilômetro. O resultado indicou que ela não havia ingerido bebida alcoólica.

A PM informou que o motociclista era inabilitado e o veículo foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado.