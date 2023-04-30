Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Batida no Norte

Motociclista sem habilitação morre após acidente no centro de Aracruz

O piloto da moto era um jovem de 22 anos. O nome dele não foi divulgado. O acidente aconteceu na última sexta-feira (28) no centro de Aracruz, Norte do ES

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 13:33

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 abr 2023 às 13:33
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um motociclista, de 22 anos, morreu após bater em um carro no centro de Aracruz, Norte do Estado, na última sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a vítima não tinha habilitação para pilotar o veículo.
O carro era conduzido por uma mulher. Ela contou à PM que saía de um supermercado, sentido Praça da Paz, quando, ao desviar de um outro veículo, o motociclista colidiu com a frente do carro dela.
Após a colisão, ela acionou o Samu. O motociclista foi levado para o Hospital São Camilo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motorista fez o teste do etilômetro. O resultado indicou que ela não havia ingerido bebida alcoólica.
A PM informou que o motociclista era inabilitado e o veículo foi guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação.

Veja Também

Adolescente morre em hospital após ser baleado em Aracruz

Chefe do tráfico de drogas de Aracruz é preso por polícia no Rio de Janeiro

Com fim de prazo, famílias do MST deixam áreas da Suzano em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados