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Ninguem foi preso

Adolescente morre em hospital após ser baleado em Aracruz

O adolescente chegou a  ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.  Caso segue sob investigação da DHPP de Aracruz

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 19:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 abr 2023 às 19:29
Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira (27) no bairro Nova Conquista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que ele chegou a ser socorrido para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
A PM foi acionada até o até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, onde o adolescente deu entrada. Quando a equipe chegou ao local, uma enfermeira confirmou a morte do jovem. Não há informações sobre o que teria motivado o crime. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.
A corporação pede que a população contribua para o trabalho da Polícia com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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