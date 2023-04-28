Adolescente morre em hospital após ser baleado em Aracruz

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado na noite desta quinta-feira (27) no bairro Nova Conquista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que ele chegou a ser socorrido para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento nenhum suspeito foi preso.
A PM foi acionada até o até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Rica, onde o adolescente deu entrada. Quando a equipe chegou ao local, uma enfermeira confirmou a morte do jovem. Não há informações sobre o que teria motivado o crime.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.
A corporação pede que a população contribua para o trabalho da Polícia com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.