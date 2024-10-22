Motoboy é assaltado ao fazer entrega em Itapuã, Vila Velha; veja vídeo

Um motoboy de 28 anos, que trabalha entregando lanches, foi assaltado à mão armada no momento em que fazia uma entrega no bairro Itapuã, em Vila Velha , na noite de domingo (20). A vítima aguardava um cliente na calçada quando foi surpreendida por um homem, que aparece na imagem usando um guarda-chuva. Ao se aproximar do entregador, o criminoso tira uma arma da cintura e aponta para ele. O suspeito roubou a moto dele em ação que durou poucos segundos.

O vídeo mostra que a vítima entregou o celular ao criminoso, mas a bolsa usada para as entregas não foi levada. A chave estava engatada na moto, e o suspeito acabou fugindo. A vítima do assalto conversou com a reportagem da TV Gazeta e lamentou o ocorrido.

"Estava fazendo uma entrega, aguardando o morador descer. Nesse meio tempo, vi ele colocando a arma na minha barriga. Ainda tentei correr para segurar ele, mas não consegui. Agora estou sem nada, não tenho como trabalhar. Em um segundo, ele levou toda minha vida" X. - Entregador preferiu não se identificar

A vítima ainda relatou que costuma deixar a chave da moto no bolso no momento das entregas. Mas, desta vez, a chave estava na moto, facilitando a ação do suspeito na fuga.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que chegou a ser acionada por volta das 20h30 e enviou uma equipe ao local. Mas chegando ao local, não encontrou o homem que havia acionado a corporação, e o atendimento foi finalizado.

A Polícia Civil informou que, até a última atualização desta matéria na manhã desta terça-feira (22), o suspeito não havia sido detido. A corporação garantiu que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e disse que a moto ainda não foi recuperada.

Conforme a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional, o suspeito do crime foi preso pela 1ª vez por furto e roubo em novembro de 2018. Ele foi solto por meio de um alvará expedido pela Justiça em novembro de 2022.