Morre adolescente ferido por tiro de rifle durante 'brincadeira' em sítio no ES

Danilo de Souza dos Santos Soares, de 15 anos Crédito: Acervo pessoal

Morreu, na tarde de domingo (16), o jovem Danilo de Souza dos Santos Soares, de 15 anos, baleado na nuca enquanto dormia em um sítio na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo , no dia 9 de março. A prima dele, de 25 anos, disse que o tiro foi acidental e que ela queria fazer uma "brincadeira" para acordar o jovem, mas o rifle teria disparado sem a moça apertar o gatilho. A informação da morte foi confirmada pelo Hospital Rio Doce, onde o rapaz estava internado.

Segundo o hospital, Danilo sofreu uma parada cardiorrespiratória antes mesmo da conclusão do procedimento de análise de morte cerebral. Havia uma avaliação em andamento sobre a possibilidade de doação de órgãos, que acabou comprometida devido ao falecimento do jovem antes da parada completa e irreversível de todas as funções cerebrais.

A Polícia Científica confirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (16), às 16h25, para recolher o corpo do adolescente no Hospital Rio Doce, e que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município.

O corpo de Danilo começou a ser velado no domingo (16), na capela mortuária do bairro Aviso. O sepultamento está marcado para as 10h desta segunda-feira (17).

Polícia Civil ressaltou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e que detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Relembre o caso

A morte de Danilo está sob investigação da Polícia Civil . De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, o objetivo é identificar se houve crime, já que, até então, a informação é de que o disparo foi acidental, durante uma "brincadeira". Desde o dia do fato, a vítima seguia internada em estado crítico, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rio Doce, onde morreu no domingo (16).

Conforme declarações dadas à Polícia Militar no boletim de ocorrência, o disparo teria ocorrido de forma acidental quando a prima do rapaz pegou a arma, que pertence ao namorado dela, com a intenção de fazer uma “brincadeira” para acordar um grupo de jovens que dormia na propriedade.

Inicialmente, o namorado, de 24 anos, proprietário da arma, foi autuado por porte ilegal de arma e liberado após pagar fiança. Ele admitiu não ter o registro do rifle. A prima, que estava segurando o rifle, foi interrogada e liberada, já que o delegado de plantão entendeu que o tiro foi acidental.

“Esse caso veio para a delegacia. O pessoal do teleflagrante entendeu que não havia crime naquela conduta. Reabrimos esse caso, vamos ouvir as pessoas novamente, pedir laudos periciais e vamos verificar se houve crime ou não na conduta da moça ou de outras pessoas”, disse o delegado Fabrício Lucindo, em entrevista à TV Gazeta na semana passada.

Arma foi apreendida pela Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A jovem relatou no boletim de ocorrência que a arma teria disparado sem que ela tivesse puxado o gatilho. Lucindo disse que o rifle será periciado pela Polícia Científica.

De regra, a arma só dispara quando você puxa o gatilho. Dificilmente você encontra armas que atiram de forma involuntária. A arma irá para a perícia para ver essa possibilidade Fabrício Lucindo - Chefe da Delegacia Regional de LInhares

O delegado afirmou que há várias nuances a serem observadas, como a possível prática de crimes de porte e posse ilegal de arma e de disparo de arma de fogo. Pode ser considerado também o dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar, mesmo quando não há intenção.

Arma é um perigo. A gente aconselha nunca ter uma arma em casa, porque as pessoas não sabem manusear e acontecem essas tragédias. Já aconteceu em Linhares antes Fabrício Lucindo - Chefe da Delegacia Regional de LInhares

A origem do rifle será apurada pela Polícia Civil. Segundo Lucindo, familiares relataram que a arma seria uma herança familiar.