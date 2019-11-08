Glaupiherle é suspeito de cometer oito estupros na Grande Vitória Crédito: Reprodução Facebook

Your browser does not support the audio element. Microempresário suspeito de estupro já foi reconhecido por 13 mulheres

A Polícia Civil já identificou 13 mulheres que denunciaram ter sido estupradas pelo microempresário Glaupiherle Rocha, 36 anos. As vítimas prestaram depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica . Até o dia 25 de outubro, oito mulheres tinham identificado Glaupiherle como suspeito.

Além das cinco novas vítimas, as investigações apontam que outras mulheres ainda podem ter sido atacadas. O inquérito da Polícia Civil ainda está em andamento. De acordo com a polícia, o suspeito atacava mulheres em ruas da Serra, Vitória, Cariacica e Vila Velha . Ele abordava as vítimas em uma picape Saveiro de cor branca.

Com uma arma, ele ameaçava de morte, obrigava elas a entrarem no veículo e, na maioria dos casos, levava as mulheres para um local ermo às margens da Rodovia do Contorno, na maioria das vezes, à noite. Segundo informações da polícia, ele introduzia arma, pedaços de madeira e barras de ferro nas vítimas.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma mulher ter sido encontrada agredida e com sinais de violência sexual na Rodovia do Contorno, em Cariacica, no último dia 14. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Santa Casa de Vitória.

De acordo com o tenente Grassi, do 7º Batalhão da Polícia Militar , em Cariacica, policiais militares foram à unidade hospitalar e, após conversas com profissionais da saúde, identificaram que outras mulheres deram entrada no hospital com características que indicavam que tinham sido abordadas pelo mesmo criminoso. As informações foram encaminhadas ao Plantão Especializado da Mulher (PEM).

PRISÃO

Com base nas informações das vítimas, as Polícias Civil e Militar identificaram e localizaram o suspeito. A Justiça expediu mandado de prisão e de busca e apreensão contra o microempresário do ramo da construção civil Glaupiherle Grasielo Rocha, 36 anos. Na manhã desta quinta-feira (24), os policiais foram à casa do suspeito, no bairro São Francisco, em Cariacica. A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cariacica, delegada Fernanda Diniz, disse que a operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar.

O microempresário estava sozinho em casa quando foi preso. À polícia, ele negou ter praticado os crimes. Orientado pelo seu advogado de defesa, preferiu não se manifestar. Na casa, foram apreendidos 15 pássaros silvestres e uma moto com placa adulterada. A arma que teria sido utilizada não foi localizada pela polícia. Glaupiherle foi autuado em flagrante por maus tratos aos animais e por receptação.

Apesar de já ter sido reconhecido por quatro vítimas, o suspeito de realizar estupros em séries na Grande Vitória, Glaupiherle Grasielo Rocha, negou os crimes. O microempresário, preso na última quinta-feira (25), disse que pode ter sido confundido com outra pessoa, segundo o advogado de defesa dele, Hugo Weyn.