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Ação policial

Médico investigado por abusar de pacientes em São Mateus é preso na Bahia

O homem de 60 anos foi localizado na cidade baiana de Nova Viçosa. À polícia, as vítimas alegaram abusos durante consultas médicas com o profissional
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 nov 2022 às 18:50

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 18:50

Um médico de 60 anos investigado por abusar de pelo menos três pacientes em São Mateus, no Norte do Estado, foi preso nesta quarta-feira (30). Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado no distrito de Posto da Mata, na cidade de Nova Viçosa, na Bahia.
Segundo a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, delegada Gabriella Zaché, o médico foi preso em flagrante no início de novembro, em São Mateus, por importunar sexualmente uma paciente durante uma consulta médica.
No entanto, nessa época, o homem não permaneceu preso. “Ele foi liberado mediante fiança recolhida em sede de Poder Judiciário, mas no decorrer do Inquérito Policial, outras duas vítimas compareceram à delegacia”, comunicou a delegada.
Polícia Civil (PC) divulgou que as duas vítimas relataram que foram abusadas durante consultas médicas na cidade de São Mateus. A delegada representou pela prisão preventiva do investigado e o pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, levando em consideração que o médico continuava em atividade e poderia fazer outras vítimas.

Diligências

Ao realizar diligências em busca do paradeiro do médico, a equipe da Deam constatou que o investigado estava em Nova Viçosa. Diante disso, foi solicitado apoio das Polícias Civil e Militar da Bahia para o cumprimento do mandado de prisão.
De acordo com a polícia, o detido será encaminhado para o sistema prisional da Bahia. “A decisão por sua transferência compete ao Poder Judiciário. O inquérito que apura os crimes cometidos em São Mateus segue em andamento e qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar na investigação pode repassar de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181”, informou a PC.
A delegada orienta que, caso outras mulheres tiverem sido vítimas de abuso durante consultas médicas, elas devem procurar a delegacia e registrar boletim. “Não importa há quanto tempo o abuso tenha sido cometido. Além das investigações em São Mateus, há uma apuração em andamento em Conceição da Barra, onde há, pelo menos, mais três vítimas que alegam ter sido abusadas pelo mesmo médico”, informou.
A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, e contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Nova Viçosa, na Bahia, e da Caema, da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

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