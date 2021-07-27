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Tristeza

Mecânico naval é encontrado morto no píer da Enseada do Suá, em Vitória

Marailto Antonio Santana Júnior, de 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (27) por pescadores

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 09:13

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 jul 2021 às 09:13
Mecânico naval morre em píer de Vitória
Mecânico naval morre em píer de Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
O mecânico naval Marailto Antônio Santana Júnior, o Júnior Mecânico, de 45 anos, foi encontrado morto dentro da água próximo ao píer da Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta terça-feira (27). A causa da morte será investigada pela Polícia Civil.
Os familiares de Júnior contaram à reportagem da TV Gazeta que ele já trabalhou como marinheiro auxiliar, mas atualmente estava desempregado. Por isso, atuava como mecânico naval nas embarcações da região. Solteiro, ele morava em um dos barcos do local. Ele deixou três filhos.
A suspeita dos parentes é que o mecânico tenha ingerido bebida alcoólica à noite e, ao voltar para o barco, teria se desequilibrado e caído no mar. Durante a perícia no píer, os policiais identificaram que Júnior tinha ferimentos na cabeça e no joelho.
As lesões podem indicar que ele tenha se machucado antes da queda no mar. A suspeita inicial é morte por afogamento. No entanto, a causa deve ser confirmada após o laudo cadavérico emitido com o exame realizado no Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta
Mecânico naval morre em píer de Vitória
Mecânico naval morre em píer de Vitória Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

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