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Rodovia do Sol

Perseguição termina com apreensão de drogas em Vila Velha

Dupla fez zigue-zague pela Rodovia do Sol e quase atropelou os agentes da Guarda Municipal na tentativa de fugir de uma blitz

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 07:27

Publicado em 

27 jul 2021 às 07:27
Dupla é perseguida após tentar furar blitz da Guarda Municipal de Vila Velha
Dupla é perseguida após tentar furar blitz da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução/Vídeo
Um jovem de 20 anos e o amigo de 15 anos, que estava na garupa da moto, foram perseguidos pela Guarda Municipal de Vila Velha depois de não pararem em uma blitz.
A dupla andou em zigue-zague pela Rodovia do Sol. Durante a fuga, eles quase atropelaram os agentes da Guarda e seguiram em alta velocidade pela contramão até a região de Barramares, onde foram  abordados.
"A princípio um deles falou que ficou com medo. O piloto da moto não teria habilitação", informou o Guarda Municipal, Otávio neto, em entrevista à TV Gazeta.

DROGA APREENDIDA COM OUTRO MOTOCICLISTA

Além dos dois jovens, a Guarda Municipal também prendeu um homem de 36 anos, depois que ele avançou dois semáforos que estavam fechados na Rodovia do Sol, em Riviera da Barra, também em Vila Velha. Com o suspeito os agentes encontraram uma pedra de crack com quase 500 gramas.
O homem, que já havia sido preso por tráfico de drogas, teria recebido ordens para buscar a droga no bairro Santa Rita e entregar no bairro Barramares, em Terra vermelha.
Os três suspeitos foram levados para a Delegacia regional de Vila Velha. 

Correção

27/07/2021 - 2:58
A versão anterior desta matéria informava, erroneamente, que, com o jovem e o adolescente que estavam em uma moto e foram perseguidos pela Guarda Municipal de Vila Velha, foram apreendidas drogas. No entanto, a droga foi apreendida na Rodovia do Sol em abordagem a outro suspeito, um homem de 36 anos. A informação foi corrigida no texto.
Com informações da TV Gazeta.

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