Marido agride mulher por ciúmes e é amarrado por vizinhos em Vila Velha

Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo marido e teve que fugir de casa para não apanhar mais, em Ponta da Fruta, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste sábado (18).

As agressões começaram no início da manhã. O motivo, segundo a mulher, que preferiu não se identificar, foi ciúme. O casal já estava junto há três anos e esse não foi o primeiro caso de violência, de acordo com a vítima.

De acordo com a vítima, eles passaram a noite bebendo e pela manhã o marido ficou com ciúmes, pegou uma faca, começou a cortar tudo na casa e a agrediu.

A mulher pegou os dois filhos, um deles um bebê, e fugiu para a casa de uma amiga, que fica a duas quadras da casa da vítima e do agressor. O homem a perseguiu com um facão na mão, pulou o muro, invadiu a casa da amiga da vítima e continuou as agressões. Na tentativa de acertar a mulher, o acabou dando um murro em uma das crianças. Como as agressões só pioravam, vizinhos ajudaram a conter o marido e o amarraram até a chegada da Polícia Militar.