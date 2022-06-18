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Até polícia chegar

Marido agride mulher por ciúmes e é amarrado por vizinhos em Vila Velha

Caso aconteceu na manhã deste sábado (18), no bairro Ponta da Fruta, na frente dos filhos do casal. Homem foi preso.

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 12:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2022 às 12:13
Uma mulher de 27 anos foi agredida pelo marido e teve que fugir de casa para não apanhar mais, em Ponta da Fruta, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste sábado (18).
As agressões começaram no início da manhã. O motivo, segundo a mulher, que preferiu não se identificar, foi ciúme. O casal já estava junto há três anos e esse não foi o primeiro caso de violência, de acordo com a vítima.
De acordo com a vítima, eles passaram a noite bebendo e pela manhã o marido ficou com ciúmes, pegou uma faca, começou a cortar tudo na casa e a agrediu.
A mulher pegou os dois filhos, um deles um bebê, e fugiu para a casa de uma amiga, que fica a duas quadras da casa da vítima e do agressor. O homem a perseguiu com um facão na mão, pulou o muro, invadiu a casa da amiga da vítima e continuou as agressões. Na tentativa de acertar a mulher, o acabou dando um murro em uma das crianças. Como as agressões só pioravam, vizinhos ajudaram a conter o marido e o amarraram até a chegada da Polícia Militar.
A Polícia Civil informou que o homem de 25 anos foi levado à delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal qualificada e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome do preso não foi divulgado.

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