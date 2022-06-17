Grupo suspeito de planejar roubos a propriedades rurais é preso no ES

Sete pessoas — uma mulher e seis homens — foram detidas, nesta sexta-feira (17), suspeitas de planejarem roubos a propriedades rurais nos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o grupo havia planejado executar um dos crimes na tarde desta sexta.
Os suspeitos foram localizados em uma casa no bairro Araçá, em Linhares, após investigação realizada por policiais militares do Serviço de Inteligência do 12° Batalhão de Linhares. No local, além dos sete suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo, munição, um carregador de pistola e cinco celulares.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se os detidos foram presos, e se há envolvimento deles em outros crimes. A corporação informou que, até o momento, a Delegacia Regional de Linhares não recebeu a ocorrência.