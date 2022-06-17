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Norte do Estado

Grupo suspeito de planejar roubos a propriedades rurais é preso no ES

Segundo a PM, alvos dos sete suspeitos eram propriedades nos municípios de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, e um dos crimes estava marcado para ocorrer na tarde desta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 19:31

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jun 2022 às 19:31
Sete pessoas — uma mulher e seis homens — foram detidas, nesta sexta-feira (17), suspeitas de planejarem roubos a propriedades rurais nos municípios de LinharesSooretama e Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o grupo havia planejado executar um dos crimes na tarde desta sexta. 
Os suspeitos foram localizados em uma casa no bairro Araçá, em Linhares, após investigação realizada por policiais militares do Serviço de Inteligência do 12° Batalhão de Linhares. No local, além dos sete suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo, munição, um carregador de pistola e cinco celulares.
No bairro Araçá, em Linhares, além dos sete suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo, munição, uma bucha de maconha e cinco celulares.
No bairro Araçá, em Linhares, além dos sete suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo, munição, uma bucha de maconha e cinco celulares. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se os detidos foram presos, e se há envolvimento deles em outros crimes. A corporação informou que, até o momento, a Delegacia Regional de Linhares não recebeu a ocorrência.

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