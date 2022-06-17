Homem deixa cigarro aceso cair em colchão e fica ferido em incêndio no ES

Homem sofreu acidente doméstico e foi transferido de helicóptero para a Grande Vitória Crédito: Montagem| A Gazeta

Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido em um acidente doméstico na localidade de Vila Maria, no interior de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo delegado, uma testemunha disse que a vítima dormiu com o cigarro aceso e a guimba caiu no colchão, dando início ao incêndio. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) disse que a vítima foi transferida na manhã desta sexta-feira (17) para um hospital na Grande Vitória.

Segundo o registro da Polícia Militar , uma vizinha da vítima chamou a polícia nesta manhã. O homem estava inconsciente e com graves queimaduras pelo corpo, em membros superiores e inferiores, quando foi encontrado por uma vizinha em um colchão dentro da casa, na localidade de Vila Maria.

A PM informou que, ao chegar ao local, já encontrou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima. No local, o dono da casa, de 50 anos, contou aos militares que, na noite de quinta-feira (16), o homem estava fumando um cigarro e a guimba acesa caiu sobre o colchão onde ele estava deitado, dando início ao incêndio no local. A testemunha foi levada para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.

Procurado pela reportagem, o delegado Augusto Lago Garcia, plantonista da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, disse que o dono da casa onde ocorreu o incêndio contou em depoimento que a vítima estava fumando cigarro, alcoolizado, e deixou a guimba acesa cair no colchão, que pegou fogo.

Segundo o delegado, o homem disse ainda que retirou a vítima do meio do fogo, mas não conseguiu acionar o socorro. "Provavelmente ele estava alcoolizado", disse. O delegado destacou que uma vizinha que sentiu cheiro de fumaça foi ao local e acionou socorro. "A polícia está aguardando resultado da perícia, e o homem foi atuado por omissão de socorro, e foi liberado", informou.

SOBRE O RESGATE

O helicóptero do Notaer pousou em um campo de futebol da localidade de Vila Maria para resgatar o homem que foi vítima de queimaduras. No final da manhã desta sexta-feira, a aeronave chegou ao o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra . A unidade é referência para casos graves de vítimas de queimaduras.

O Notaer informou que, segundo o médico do Samu que prestou socorro, o homem estava com cerca de 30% a 40% do corpo queimado, membros inferiores, superiores e a face, e que a gravidade é relativamente alta, pois ele teve queimaduras no rosto, uma área critica que envolve as vias respiratórias.