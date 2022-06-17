Homem deixa cigarro aceso cair em colchão e fica ferido em incêndio no ES

Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido em um acidente doméstico na localidade de Vila Maria, no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo delegado, uma testemunha disse que a vítima dormiu com o cigarro aceso e a guimba caiu no colchão, dando início ao incêndio. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) disse que a vítima foi transferida na manhã desta sexta-feira (17) para um hospital na Grande Vitória.
Segundo o registro da Polícia Militar, uma vizinha da vítima chamou a polícia nesta manhã. O homem estava inconsciente e com graves queimaduras pelo corpo, em membros superiores e inferiores, quando foi encontrado por uma vizinha em um colchão dentro da casa, na localidade de Vila Maria.
A PM informou que, ao chegar ao local, já encontrou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima. No local, o dono da casa, de 50 anos, contou aos militares que, na noite de quinta-feira (16), o homem estava fumando um cigarro e a guimba acesa caiu sobre o colchão onde ele estava deitado, dando início ao incêndio no local. A testemunha foi levada para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos.
Procurado pela reportagem, o delegado Augusto Lago Garcia, plantonista da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, disse que o dono da casa onde ocorreu o incêndio contou em depoimento que a vítima estava fumando cigarro, alcoolizado, e deixou a guimba acesa cair no colchão, que pegou fogo.
Segundo o delegado, o homem disse ainda que retirou a vítima do meio do fogo, mas não conseguiu acionar o socorro. "Provavelmente ele estava alcoolizado", disse. O delegado destacou que uma vizinha que sentiu cheiro de fumaça foi ao local e acionou socorro. "A polícia está aguardando resultado da perícia, e o homem foi atuado por omissão de socorro, e foi liberado", informou.
SOBRE O RESGATE
O helicóptero do Notaer pousou em um campo de futebol da localidade de Vila Maria para resgatar o homem que foi vítima de queimaduras. No final da manhã desta sexta-feira, a aeronave chegou ao o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A unidade é referência para casos graves de vítimas de queimaduras.
O Notaer informou que, segundo o médico do Samu que prestou socorro, o homem estava com cerca de 30% a 40% do corpo queimado, membros inferiores, superiores e a face, e que a gravidade é relativamente alta, pois ele teve queimaduras no rosto, uma área critica que envolve as vias respiratórias.
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para atender a ocorrência e uma equipe foi encaminhada, no entanto, o Samu chegou antes e prestou socorro à vítima, que apresentava queimaduras. "No local, os militares constataram que havia vestígios de um incêndio já extinto. Havia um colchão e roupas queimadas, e uma parede chamuscada. Não houve necessidade de atuação do Corpo de Bombeiros", explicou.