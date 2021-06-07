Mais de 380 pessoas são detidas no feriadão de Corpus Christi no ES

A operação intitulada Corpus Christi, realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo entre os dias 02 e 06 de junho, foi responsável pela condução de 381 pessoas às delegacias do Estado, bem como pelo cumprimento de 41 mandados de prisão.
De acordo com o comandante geral da PM, o coronel Douglas Caus, a operação contou com 1528 homens e 479 viaturas na rua em cada dia. "A nossa inteligência, juntamente com o planejamento, nos nortearam na distribuição dos nossos homens e o resultado foi excelente. Também tivemos 108 veículos recuperados, 14.720 veículos inspecionados, 53 armas apreendidas, 18 mil unidades de entorpecentes apreendidas e 29.013 pessoas abordadas", contou.
Levantamento das ações realizadas:
- 29.013 pessoas abordadas;
- 381 conduções à delegacia;
- 41 mandados de prisão cumpridos;
- 14.720 veículos inspecionados
- 108 veículos recuperados;
- 53 armas apreendidas;
- 18 mil unidades de entorpecentes apreendidas;
Também segundo o comandante, a operação contou com efetivo distribuído no meio urbano e também no rural, por meio da 'Operação Colheita'. "Fizemos frente às necessidades do crime contra o patrimônio aos nossos agricultores. Este é um excelente exemplo do empenho da PM em levar à população segurança e tranquilidade", finalizou Caus.