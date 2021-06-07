Mais de 380 pessoas são detidas no feriadão de Corpus Christi no ES

De acordo com o comandante geral da PM, o coronel Douglas Caus, a operação contou com 1528 homens e 479 viaturas na rua em cada dia. "A nossa inteligência, juntamente com o planejamento, nos nortearam na distribuição dos nossos homens e o resultado foi excelente. Também tivemos 108 veículos recuperados, 14.720 veículos inspecionados, 53 armas apreendidas, 18 mil unidades de entorpecentes apreendidas e 29.013 pessoas abordadas", contou.