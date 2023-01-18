Mais de 30 motos são apreendidas em ação contra ‘rolezinho' em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o grupo estava no local pronto para sair e realizar arruaça pelas ruas da cidade. Foram lavrados autos de infração de trânsito por exibição e demonstração de manobra de veículos sem permissão; por conduzir o veículo com a placa sem visibilidade; por conduzir o veículo com característica alterada, entre outras infrações. As motos foram recolhidas e encaminhadas ao pátio cadastrado.