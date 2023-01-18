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Barulho

Mais de 30 motos são apreendidas em ação contra ‘rolezinho' em Vila Velha

O grupo costumava se reunir de madrugada e fazia barulho "cortando giro" das motocicletas, além das buzinas, o que incomodava moradores das áreas onde passavam pela cidade
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 jan 2023 às 12:13

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 12:13

33 motos apreendidas e 41 pessoas abordadas em operação conjunta em Vila Velha
33 motos apreendidas e 41 pessoas abordadas em operação conjunta em Vila Velha Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vila Velha
Alvo de constantes denúncias, um grupo apontado como responsáveis pelos “rolezinhos”, foi alvo de uma operação conjunta em Vale Encantado, Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (18). Os integrantes são conhecidos por trafegarem com motos por ruas do município fazendo muito barulho através do "corta giro", incomodando os moradores. 
AO todo, foram 33 motos apreendidas e 41 pessoas abordadas. A operação contou com a participação da Guarda Municipal de Vila Velha, Polícia MilitarPolícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Gerência de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o grupo estava no local pronto para sair e realizar arruaça pelas ruas da cidade. Foram lavrados autos de infração de trânsito por exibição e demonstração de manobra de veículos sem permissão; por conduzir o veículo com a placa sem visibilidade; por conduzir o veículo com característica alterada, entre outras infrações. As motos foram recolhidas e encaminhadas ao pátio cadastrado.
Mais de 30 motos são apreendidas em ação contra ‘rolezinho' em Vila Velha
“Diante de inúmeras denúncias que nossas corporações receberam sobre esses rolezinhos de motociclistas, em que grupos grandes passam pelo município cometendo diversas infrações, foi realizado um planejamento e executado uma operação nesta madrugada, onde tivemos êxito em impedir a ação desse grupo”, explicou a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques.
Apesar dos abordados terem sido autuados em flagrante, eles não ficaram detidos, pois não houve uma infração criminal, apenas administrativa pelo Código Brasileiro de Trânsito, mas precisaram ir embora a pé, uma vez que as motos foram recolhidas.

Mais de 30 motos apreendidas em operação contra "rolezinhos" da madrugada

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