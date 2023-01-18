Chefe do tráfico de drogas e dois comparsas são presos em Sooretama

Três homens foram presos no Centro de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, com armas, drogas e mais de R$ 20 mil no fim da tarde de terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar , um dos suspeitos é apontado como chefe do tráfico de drogas e teria envolvimento em homicídios na cidade. Os outros dois indivíduos também teriam atuação na organização criminosa, fazendo depósitos de dinheiro e dirigindo veículos a serviço do grupo.

Tudo começou quando a PM realizava patrulhamento no bairro Salvador, acompanhada de investigadores da Polícia Civil, em uma ação conjunta para tentar localizar suspeitos de um homicídio que ocorreu na última segunda-feira (16) em Sooretama, quando um homem foi morto a tiros. As equipes encontraram um veículo suspeito estacionado, um Chevrolet Prisma, que teria sido visto no crime.

Quando os policiais se aproximavam do carro, um indivíduo saiu de uma casa e embarcou em outro automóvel, um Honda Fit, com outros dois ocupantes. As viaturas acompanharam o veículo até o Centro, quando fizeram uma abordagem.

Parte do material apreendido durante ocorrência, em Sooretama Crédito: Reprodução/PMES

Os policiais encontraram uma bolsa contendo R$ 19.965,00 e dois tabletes pequenos de maconha dentro do carro. Um dos indivíduos, quem dirigia o Honda Fit, inicialmente disse não saber sobre a procedência do dinheiro, nem quem seria o proprietário. No entanto, depois confessou que ele e um outro suspeito faziam depósitos para o grupo a mando de um dos líderes do tráfico na região, identificado como Thiago de Souza Santana, vulgo Bola de Fogo.

Thiago estava no banco de trás e tentou se abaixar para não ser visto, de acordo com a PM. O trio foi conduzido para a Delegacia de Linhares.

Em seguida, investigadores foram até a casa onde um dos suspeitos havia saído e a PM soube que seria de Thiago, no bairro Salvador. Durante a revista no imóvel, onde circulavam várias pessoas, foram encontradas mais armas e drogas, além de mais uma quantia de dinheiro.

Material apreendido

R$ 22.456,40 reais;

27 munições cal. 38;

1 revólver cal .38;

2 tabletes de maconha;

61 pedras de crack;

2 papelotes de cocaína;

1 jetloader;

5 balaclavas.