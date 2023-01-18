Chefe do tráfico de drogas e dois comparsas são presos em Sooretama

Três homens foram presos no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, com armas, drogas e mais de R$ 20 mil no fim da tarde de terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos é apontado como chefe do tráfico de drogas e teria envolvimento em homicídios na cidade. Os outros dois indivíduos também teriam atuação na organização criminosa, fazendo depósitos de dinheiro e dirigindo veículos a serviço do grupo.
Tudo começou quando a PM realizava patrulhamento no bairro Salvador, acompanhada de investigadores da Polícia Civil, em uma ação conjunta para tentar localizar suspeitos de um homicídio que ocorreu na última segunda-feira (16) em Sooretama, quando um homem foi morto a tiros. As equipes encontraram um veículo suspeito estacionado, um Chevrolet Prisma, que teria sido visto no crime.
Quando os policiais se aproximavam do carro, um indivíduo saiu de uma casa e embarcou em outro automóvel, um Honda Fit, com outros dois ocupantes. As viaturas acompanharam o veículo até o Centro, quando fizeram uma abordagem.
Os policiais encontraram uma bolsa contendo R$ 19.965,00 e dois tabletes pequenos de maconha dentro do carro. Um dos indivíduos, quem dirigia o Honda Fit, inicialmente disse não saber sobre a procedência do dinheiro, nem quem seria o proprietário. No entanto, depois confessou que ele e um outro suspeito faziam depósitos para o grupo a mando de um dos líderes do tráfico na região, identificado como Thiago de Souza Santana, vulgo Bola de Fogo.
Thiago estava no banco de trás e tentou se abaixar para não ser visto, de acordo com a PM. O trio foi conduzido para a Delegacia de Linhares.
Em seguida, investigadores foram até a casa onde um dos suspeitos havia saído e a PM soube que seria de Thiago, no bairro Salvador. Durante a revista no imóvel, onde circulavam várias pessoas, foram encontradas mais armas e drogas, além de mais uma quantia de dinheiro.
Material apreendido
- R$ 22.456,40 reais;
- 27 munições cal. 38;
- 1 revólver cal .38;
- 2 tabletes de maconha;
- 61 pedras de crack;
- 2 papelotes de cocaína;
- 1 jetloader;
- 5 balaclavas.
Segundo a Polícia Civil, o trio foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma e será encaminhado ao sistema prisional na manhã desta quarta-feira (18). Houve a confirmação do envolvimento do grupo no homicídio da última segunda, por parte da corporação, mas mais informações das investigações não serão reveladas, por enquanto.