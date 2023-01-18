Atropelamento

Mulher é atropelada por ciclista em calçadão de Jardim Camburi

Por conta do acidente, a mulher sofreu escoriações e teve sangramento na cabeça. Samu realizou o socorro e encaminhou a vítima a um hospital particular
Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2023 às 10:50

Pedestre atendida por socorristas após atropelamento
A pedestre foi atendida por socorristas após ser atropelada por uma bicicleta no calçadão de Camburi Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma dona de casa, de 64 anos, foi atropelada por um ciclista no calçadão de Jardim Camburi, em Vitória, na tarde dessa terça-feira (17). Por conta do impacto, Adinalda Garcia Carminati, foi jogada ao chão e precisou ser socorrida a um hospital particular. Após o acidente, o ciclista fugiu sem prestar socorro à vítima.
Polícia Militar foi acionada e confirmou o acidente. Ainda segundo a PM, a pedestre ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular com escoriações pelo corpo. Não há informações sobre o estado de saúde.
Testemunhas contaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que a dona de casa caminhava pela orla, quando um ciclista fora da ciclovia, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, a atropelou.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, a dona de casa ficou muito ferida, com cortes na cabeça, que receberam seis pontos. Ela ainda precisou imobilizar os braços e ombros.
"Estou com dores no quadril, na nuca, no lugar que levei pontos na cabeça. Segundo a médica, eu quebrei a clavícula. Só me recordo quando estava no chão e as pessoas olhando para mim”, contou Adinalda Garcia Carminati.
Em nota enviada à TV Gazeta, A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a Praia de Camburi conta com ciclovia, que está devidamente sinalizada e adequada para o uso de ciclistas.
Afirmou que a Guarda Municipal de Trânsito atua constantemente em campanhas de orientações sobre o uso de bicicletas na capital. Entre As principais orientações está a de transitar pelas ciclovias ou ciclofaixas sempre que disponíveis. 

