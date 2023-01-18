Mulher é atropelada por ciclista em calçadão de Jardim Camburi

Uma dona de casa, de 64 anos, foi atropelada por um ciclista no calçadão de Jardim Camburi, em Vitória, na tarde dessa terça-feira (17). Por conta do impacto, Adinalda Garcia Carminati, foi jogada ao chão e precisou ser socorrida a um hospital particular. Após o acidente, o ciclista fugiu sem prestar socorro à vítima.
A Polícia Militar foi acionada e confirmou o acidente. Ainda segundo a PM, a pedestre ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular com escoriações pelo corpo. Não há informações sobre o estado de saúde.
Testemunhas contaram ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, que a dona de casa caminhava pela orla, quando um ciclista fora da ciclovia, em alta velocidade e fazendo manobras perigosas, a atropelou.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, a dona de casa ficou muito ferida, com cortes na cabeça, que receberam seis pontos. Ela ainda precisou imobilizar os braços e ombros.
"Estou com dores no quadril, na nuca, no lugar que levei pontos na cabeça. Segundo a médica, eu quebrei a clavícula. Só me recordo quando estava no chão e as pessoas olhando para mim”, contou Adinalda Garcia Carminati.
Em nota enviada à TV Gazeta, A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que a Praia de Camburi conta com ciclovia, que está devidamente sinalizada e adequada para o uso de ciclistas.
Afirmou que a Guarda Municipal de Trânsito atua constantemente em campanhas de orientações sobre o uso de bicicletas na capital. Entre As principais orientações está a de transitar pelas ciclovias ou ciclofaixas sempre que disponíveis.