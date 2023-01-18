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No porta-malas

Casal é preso com R$ 55 mil e drogas em compartimento falso em Viana

32 cigarros eletrônicos, haxixe e dinheiro em espécie foram achados no interior do veículo. Entorpecentes foram localizados após os agentes sentirem o odor característico de maconha
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

18 jan 2023 às 09:45

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 09:45

PRF prende casal com drogas e R$55k em dinheiro na BR 101 em Viana
PRF prende casal com drogas e R$55k em dinheiro na BR 101 em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 31 anos e a companheira dele, de 21 anos, foram presos na BR 101, em Viana, por tráfico de drogas, na tarde desta terça (17). Os dois foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, em uma fiscalização realizada pela Unidade Operacional de Viana, e escondiam drogas e dinheiro em espécie no porta malas do carro.
O condutor do veículo, um Ford EcoSport de cor branca, reside no Rio de Janeiro, e retornava de Porto Seguro, na Bahia, onde estava desde o final de dezembro. O homem afirma que vendia produtos de tabacaria na passagem dele em solo baiano.
Na abordagem realizada, um forte odor de maconha foi sentido pelos agentes ao abrirem o porta-malas, que, a princípio, continha apenas bagagens e produtos de tabacaria. Durante a revista, foi necessário o apoio de um cão farejador da Polícia Militar, que localizou um fundo falso no teto do carro.
No compartimento foi encontrado 32 cigarros eletrônicos de maconha, tabletes de substância análoga a haxixe e R$ 55 mil em espécie. Quando questionada a procedência do dinheiro encontrado, o homem demonstrou nervosismo e contradições.
O casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica para apreciação dos fatos pela Autoridade Policial.

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