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Mãe e filho suspeitos de homicídio em Linhares são presos em Aracruz

Crime ocorreu em Regência, no dia 16 de maio; Lucas e Marinalva Silva Gomes são investigados pelo crime de homicídio qualificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2023 às 17:49

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 17:49

Mãe e filho foram presos em Aracruz; eles são suspeitos de um homicídio em Linhares
Mãe e filho foram presos em Aracruz; eles são suspeitos de um homicídio em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Mãe e filho foram presos pela Polícia Civil durante cumprimento de mandado de prisão temporária na última quarta-feira (20), no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Lucas Silva Gomes, de 26 anos, e Marinalva Silva Gomes, de 50, são investigados pelo crime de homicídio qualificado, cometido na vila de Regência, no litoral de Linhares, ma mesma região do Estado. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa, no dia 16 de maio.
Segundo a Polícia Civil, na tarde da última quarta-feira, policias receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, em Aracruz, e circulando pela região com uma motocicleta vermelha.
Após campana policial, o suspeito foi localizado pilotando em via pública, sendo efetuadas a abordagem e a prisão em frente à residência dele. Com o indivíduo, foram encontradas duas buchas de maconha.
Ainda na quarta-feira, à noite, os agentes receberam uma segunda informação sobre o paradeiro da mãe do investigado, que também havia participado do crime. Ela foi localizada e presa também no bairro Pedrinhas-Barra do Sahy, na residência deles. O celular da suspeita foi apreendido durante a abordagem.
Segundo a Polícia Civil, os detidos foram encaminhados ao plantão da 13ª Delegacia Regional de Aracruz. O caso segue em fase final de investigação pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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