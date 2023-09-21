MPES pede responsabilização de PM que matou cachorro em Guarapari

O Golden Retriever, Churros Crédito: Acervo Pessoal

A procuradora de Justiça Edwiges Dias esteve presente na reunião da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no dia 13 de setembro, para discutir o caso do Churros - como era chamado o cachorro. De acordo com a procuradora, o Inquérito Policial em que figura o policial militar como indiciado, foi distribuído para a Promotoria de Justiça de Guarapari.

“A instituição está comprometida nessa luta com a sociedade e promoverá todos os atos necessários para que o autor deste crime seja punido”, afirma Edwiges Dias.

Relembre o caso

Churros, da raça Golden Retriever, morreu após ser baleado pelo subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais aposentado, Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, no fim da tarde do dia 9 de setembro, na Praia do Morro, em Guarapari. O cão é da família da influenciadora digital Iuly Lima, de Vitória.

No momento dos disparos, Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, passeava pela Rua Vitória Maria da Conceição com Churros, que tinha três anos, o marido e três crianças. Iasmin contou que o animal costuma ficar dentro de casa, é muito dócil e só sai para passear de vez em quando.

Anderson foi embora, sem socorrer o animal, e entrou em um edifício. A Polícia Militar do Espírito Santo foi acionada e encontrou o suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, o militar alegou que estava apenas caminhando quando foi atacado pelo golden retriever duas vezes seguidas. Ainda disse que, na primeira vez, pediu aos donos do animal que o segurassem, pois o cachorro estava sem focinheira.

Vídeo mostra PM na rua antes e após atirar em cão

Os vídeos foram exibidos durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) – com o intuito de ajudar na investigação do caso –, e mostram a dinâmica antes e depois do tiro disparado pelo policial.

No primeiro registro, é possível ver que o suspeito surge no meio da Rua Vitória Maria da Conceição, de camisa amarela e bermuda vermelha. O cachorro se aproxima e pula no policial, enquanto abana o rabo. Eles se afastam e o Golden Retriever pula novamente. Depois os dois somem da imagem. Em seguida, Churros já aparece cambaleando e aparentemente desnorteado.