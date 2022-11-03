Líder de facção de SC preso no ES morava em cobertura na orla de Vila Velha

De acordo com a delegada-adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda, a delegacia recebeu a informação de que o foragido havia escolhido o Espírito Santo para morar e tentar se esconder da polícia. Durante as investigações, o Denarc identificou os dois endereços, nos bairros Itapuã e Itaparica, em Vila Velha, e tinha a suspeita de que o homem armazenava armas e munições, o que foi comprovado no momento da prisão.

Renato José Mafiolete, criminoso procurado em Santa Catarina, foi preso pela polícia em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a delegada, as investigações apontaram que antes de chegar ao Estado, onde está há cerca de dez meses, Renato passou pelo Uruguai e fugiu ao menos duas vezes do sistema penitenciário.

"O indivíduo é evadido do sistema penitenciário de Santa Catarina desde 2018, quando foi se esconder no Uruguai. Lá ele foi novamente preso e também fugiu. Há cerca de dez meses ele está no Espírito Santo, fornecendo drogas e armas a facções criminosas em troca de proteção" Larissa Lacerda - Delegada-adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc)

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), a delegada valorizou o trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público do Espírito Santo, responsáveis pela expedição de um mandado de busca e apreensão que terminou na prisão do foragido.

LÍDER DE FACÇÃO FOI PRESO EM SHOPPING

Renato José Mafiolete foi preso na última terça-feira no estacionamento de um shopping de Vila Velha. Após a prisão, ele confessou que ainda tentou correr para pegar armas no carro e atirar contra os policiais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, nenhum tiro foi disparado durante a abordagem.

No momento da prisão, o indivíduo estava vestido com um uniforme vermelho de instrutor de armamento e tiro. Segundo a Polícia Civil, a roupa afastava suspeitas e foi obtida com o auxílio de documentos falsos apreendidos. Com o homem, foram apreendidas armas e mais de 800 munições.

Armas e munições apreendidas com Renato José Mafiolete, criminoso procurado em Santa Catarina Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Com Renatinho da Tapera foram apreendidos:

Um fuzil calibre 5,56mm

Uma carabina calibre .22

Uma pistola Taurus calibre 9mm

17 carregadores de arma de fogo

200 munições calibre 9mm

400 munições calibre .22

235 munições calibre 5,56mm

Coldres, acessórios e colete balístico

Documentos falsos

LÍDER DE FACÇÃO CATARINENSE É CONDENADO POR HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS

Renatinho da Tapera, como é conhecido, é condenado por um homicídio em 2007 e também por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas por fatos referentes aos anos de 2012 e 2013. Juntas, as condenações podem somar 36 anos de prisão. Segundo Larissa Lacerda, o homem de 35 anos estava na lista de alerta vermelho da Interpol - o que poderia indicar, inclusive, que ele estaria fora do Brasil.

Além das duas condenações, a delegada Larissa Lacerda afirmou que Renato José Mafiolete é apontado como responsável por liderar ataques a bases das polícias Militar e Civil de Santa Catarina, além de ataques a ônibus. O homem agora também deverá responder pelos documentos falsos e pelas armas e munições apreendidas.