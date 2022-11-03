Líder de facção de SC preso no ES morava em cobertura na orla de Vila Velha

Apontado como um dos líderes da facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) – grupo aliado ao Comando Vermelho (CV), Renato José Mafiolete, o Renatinho da Tapera, de 35 anos, foragido da Justiça do Estado de Santa Catarina, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo na terça-feira (1º) e teve a vida de "ostentação" descoberta. Nesta quinta-feira (3), a corporação divulgou em coletiva de imprensa que o indivíduo atuava à distância no tráfico catarinense enquanto se aliava a traficantes capixabas, e mantinha dois endereços em Vila Velha. Um dos imóveis é uma cobertura no bairro Itapuã, com vista para o mar.
De acordo com a delegada-adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos, Larissa Lacerda, a delegacia recebeu a informação de que o foragido havia escolhido o Espírito Santo para morar e tentar se esconder da polícia. Durante as investigações, o Denarc identificou os dois endereços, nos bairros Itapuã e Itaparica, em Vila Velha, e tinha a suspeita de que o homem armazenava armas e munições, o que foi comprovado no momento da prisão.
Segundo a delegada, as investigações apontaram que antes de chegar ao Estado, onde está há cerca de dez meses, Renato passou pelo Uruguai e fugiu ao menos duas vezes do sistema penitenciário.
"O indivíduo é evadido do sistema penitenciário de Santa Catarina desde 2018, quando foi se esconder no Uruguai. Lá ele foi novamente preso e também fugiu. Há cerca de dez meses ele está no Espírito Santo, fornecendo drogas e armas a facções criminosas em troca de proteção"
Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), a delegada valorizou o trabalho do Poder Judiciário e do Ministério Público do Espírito Santo, responsáveis pela expedição de um mandado de busca e apreensão que terminou na prisão do foragido.
LÍDER DE FACÇÃO FOI PRESO EM SHOPPING
Renato José Mafiolete foi preso na última terça-feira no estacionamento de um shopping de Vila Velha. Após a prisão, ele confessou que ainda tentou correr para pegar armas no carro e atirar contra os policiais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, nenhum tiro foi disparado durante a abordagem.
No momento da prisão, o indivíduo estava vestido com um uniforme vermelho de instrutor de armamento e tiro. Segundo a Polícia Civil, a roupa afastava suspeitas e foi obtida com o auxílio de documentos falsos apreendidos. Com o homem, foram apreendidas armas e mais de 800 munições.
Com Renatinho da Tapera foram apreendidos:
- Um fuzil calibre 5,56mm
- Uma carabina calibre .22
- Uma pistola Taurus calibre 9mm
- 17 carregadores de arma de fogo
- 200 munições calibre 9mm
- 400 munições calibre .22
- 235 munições calibre 5,56mm
- Coldres, acessórios e colete balístico
- Documentos falsos
LÍDER DE FACÇÃO CATARINENSE É CONDENADO POR HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS
Renatinho da Tapera, como é conhecido, é condenado por um homicídio em 2007 e também por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas por fatos referentes aos anos de 2012 e 2013. Juntas, as condenações podem somar 36 anos de prisão. Segundo Larissa Lacerda, o homem de 35 anos estava na lista de alerta vermelho da Interpol - o que poderia indicar, inclusive, que ele estaria fora do Brasil.
Além das duas condenações, a delegada Larissa Lacerda afirmou que Renato José Mafiolete é apontado como responsável por liderar ataques a bases das polícias Militar e Civil de Santa Catarina, além de ataques a ônibus. O homem agora também deverá responder pelos documentos falsos e pelas armas e munições apreendidas.
Renato é um dos líderes da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), do Estado de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o grupo é aliado do Comando Vermelho.