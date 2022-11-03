Cadeirante é executado após ser acusado de estupro por moradores no ES

Antonio Alves de Almeida tinha 72 anos e foi alvo de mais de 20 tiros em Sooretama Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 72 anos foi executado a tiros dentro de casa no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar , moradores contaram que o crime aconteceu após circular a informação de que Antonio Alves de Almeida, que era cadeirante, teria estuprado uma menor de idade, fato ainda não confirmado pela Polícia Civil. Antes de ser alvo de mais de 20 disparos, ele sofreu uma tentativa de linchamento.

Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher, não identificada, fez uma ligação e em seguida apareceram dois homens armados, em uma moto, e efetuaram diversos disparos em direção ao homem.

O homem já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local da ocorrência. Segundo relatos à PM, um dos atiradores estava com uma submetralhadora de fabricação caseira e outro portava um revólver. A dupla atirou e depois fugiu de moto. Os suspeitos do crime não foram localizados.

Quando equipe da PM de Sooretama chegou ao local do crime o homem já estava morto Crédito: Divulgação

Na cena do crime, policiais encontraram 19 cápsulas de 9 mm e cinco de calibre 38. A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima sofreu diversas perfurações pelo corpo: no tórax, costas, no ombro direito, nuca, no lado esquerdo do rosto e na cabeça.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se, de fato, o homem seria suspeito de estupro. A corporação informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, destacando que até o momento nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Segundo a corporação, a vítima tinha passagens na polícia pelos crimes de homicídio e estupro.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.