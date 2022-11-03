Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Sooretama

Cadeirante é executado após ser acusado de estupro por moradores no ES

Testemunhas relataram para a PM que homem sofreu uma tentativa de linchamento antes de ser alvo de mais de 20 disparos na noite desta quarta-feira (2)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 nov 2022 às 09:20

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 09:20

Antonio Alves de Almeida tinha 72 anos
Antonio Alves de Almeida tinha 72 anos e foi alvo de mais de 20 tiros em Sooretama Crédito: Divulgação | PCES
Um homem de 72 anos foi executado a tiros dentro de casa no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, moradores contaram que o crime aconteceu após circular a informação de que Antonio Alves de Almeida, que era cadeirante, teria estuprado uma menor de idade, fato ainda não confirmado pela Polícia Civil. Antes de ser alvo de mais de 20 disparos, ele sofreu uma tentativa de linchamento.
Testemunhas relataram aos policiais que uma mulher, não identificada, fez uma ligação e em seguida apareceram dois homens armados, em uma moto, e efetuaram diversos disparos em direção ao homem.
O homem já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local da ocorrência. Segundo relatos à PM, um dos atiradores estava com uma submetralhadora de fabricação caseira e outro portava um revólver. A dupla atirou e depois fugiu de moto. Os suspeitos do crime não foram localizados.
Polícia Militar de Sooretama
Quando equipe da PM de Sooretama chegou ao local do crime o homem já estava morto Crédito:  Divulgação
Na cena do crime, policiais encontraram 19 cápsulas de 9 mm e cinco de calibre 38. A perícia da Polícia Civil constatou que a vítima sofreu diversas perfurações pelo corpo: no tórax, costas, no ombro direito, nuca, no lado esquerdo do rosto e na cabeça.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ocorrência e se, de fato, o homem seria suspeito de estupro. A corporação informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, destacando que até o momento nenhum suspeito foi detido e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Segundo a corporação, a vítima tinha passagens na polícia pelos crimes de homicídio e estupro.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
A população pode ajudar nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sooretama Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados