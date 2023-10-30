Ladrões invadem loja, levam TV e dão prejuízo de R$ 10 mil em Vila Velha

Dois homens invadiram uma loja de decoração por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira (30), no Centro de Vila Velha , causando um prejuízo superior a R$ 10 mil. Imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram que os dois demoraram ao menos 15 minutos entre a chegada e a saída. Durante o intervalo, eles quebraram quatro fechaduras, arrancaram alarmes e furtaram uma televisão.

De acordo com o gerente da loja, Flávio Bocarte, o prejuízo inicial é de R$ 10 mil, sendo R$ 7 mil para consertar as quatro fechaduras das três portas que foram arrombadas e R$ 3 mil que foram levados do caixa da loja.

Loja foi invadida no Centro de Vila Velha e gerente lamenta prejuízo Crédito: Videomonitoramento

O gerente contou, em entrevista à TV Gazeta, que foi acordado pelo alarme no celular e viu pelas câmeras de videomonitoramento a ação dos suspeitos no local. "Quando vi minha porta de entrada aberta, isso me preocupou. Puxei as câmeras e vi os meliantes aqui dentro. Acordei no desespero e quando cheguei, eles já não estavam mais", relatou o gerente da loja.

A loja de decorações está localizada na Rua Henrique Moscoso, uma das principais do Centro de Vila Velha. Apesar da localização e dos alarmes, que segundo ele, tocaram por cerca de 25 minutos, não foi possível interromper o crime.

À TV Gazeta, o gerente afirmou que ligou para a polícia. No local, os militares informaram que "não tinha muito o que fazer" após a ocorrência.

Loja foi invadida no Centro de Vila Velha e gerente lamenta prejuízo Crédito: Oliveira Alves

"Liguei para a polícia logo que cheguei. O Ciodes disse que estava mandando viatura. Passou um tempo e eles chegaram. Nem entraram na loja. Lá fora disseram que iam fazer uma ronda, mas que não tinha muito o que fazer porque estavam sem contingente. Me sinto desamparado pela segurança pública" Flávio Bocarte - Gerente da loja invadida em Vila Velha

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar detalhou que foi acionada durante a madrugada com a informação de que o alarme de uma loja no Centro de Vila Velha havia sido acionado e que mercadorias haviam sido levadas. Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido. Perguntada sobre a demora do atendimento, a corporação informou que a reclamação será apurada.

"É importante destacar que a PM realiza policiamento ostensivo constante no Centro de Vila Velha, no entanto apesar das atividades desenvolvidas, a PM ressalta que o patrulhamento é dinâmico e que indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam de oportunidades para agir", informou a corporação.